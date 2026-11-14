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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتعرض لافتراء كبير.. عائشة عبدالهادي: إزاي أكتوبر ييجي ومبارك اسمه ميظهرش؟

اتعرض لافتراء كبير.. عائشة عبدالهادي: إزاي أكتوبر ييجي ومبارك اسمه ميظهرش؟
اتعرض لافتراء كبير.. عائشة عبدالهادي: إزاي أكتوبر ييجي ومبارك اسمه ميظهرش؟
شيماء جمال

كشفت عائشة عبدالهادي، وزيرة القوى العاملة سابقًا، عن موقفها من المحاكمات التي تعرض لها الرئيس الراحل حسني مبارك عقب خروجه من الحكم، معربة عن حزنها الشديد إزاء ما وصفته بالظلم والافتراء وعدم الوفاء، ومؤكدة أن ما حدث معه ظل مؤثرًا في نفسها لسنوات طويلة، ولم تستطع تجاوزه حتى الآن، وإنها لا تزال تشعر بالحزن بسبب الطريقة التي جرت بها محاكمة مبارك، موضحة أن موقفها منه لم يتغير رغم التحولات السياسية التي شهدتها مصر بعد رحيله عن السلطة.


وأضافت وزيرة القوى العاملة سابقًا، خلال لقائها في برنامج «الحدث المصري»، المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»: «كنت حزينة وما زلت حزينة»، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن يحظى اسم مبارك بحضور أكبر خلال الاحتفالات والفعاليات المرتبطة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، بالنظر إلى دوره العسكري خلال تلك المرحلة، معربه عن استغرابها من عدم اقتران ذكرى حرب أكتوبر باسم الرئيس الراحل بالشكل الذي تراه مناسبًا، قائلة: «إزاي أكتوبر ييجي وما يجيش اسم الرئيس مبارك معاه؟»، في إشارة إلى تقديرها لمشاركته العسكرية ودوره خلال الحرب.

وأكدت وزيرة القوى العاملة سابقًا، أنها لم تشعر بأنها تعرضت للإهانة أو فقدت مكانتها الاجتماعية بعد انتهاء نظام مبارك، موضحة أنها واصلت حياتها بصورة طبيعية، ولم تسمح للتغيرات السياسية بأن تؤثر على علاقاتها الشخصية أو تعاملاتها مع المحيطين بها، وأن دائرة أصدقائها اتسعت خلال السنوات التالية، وأنها حرصت على الاستمرار في ممارسة حياتها والقيام بالأعمال التي تراها إيجابية، معتبرة أن هذا الأمر ساعدها على تجاوز الظروف والتغيرات التي مرت بها البلاد.

وكشفت وزيرة القوى العاملة سابقًا، عن استمرار علاقتها بأسرة الرئيس الراحل حسني مبارك، موضحة أنها حافظت على التواصل مع السيدة سوزان مبارك، كما استمرت في الاطمئنان على الرئيس السابق خلال فترة مرضه، وزارته في المستشفى وكذلك داخل منزله، وأنها لم تجد مبررًا للتخلي عن علاقتها بمبارك أو أسرته بعد خروجه من الحكم، مؤكدة أن العلاقات الإنسانية والمواقف الشخصية لا ينبغي أن تتغير لمجرد حدوث تحولات سياسية، وأنها ظلت متمسكة بموقفها تجاهه.
واختتمت عائشة عبدالهادي، بالتأكيد على حرصها على زيارة قبر الرئيس الراحل في ذكرى وفاته، موضحة أنها تلاحظ غياب عدد كبير من الأشخاص الذين ترى أنهم استفادوا كثيرًا من مبارك خلال فترة وجوده في السلطة، وإنها تذهب لزيارة قبره، لكنها لا تجد كثيرًا ممن تعتبرهم أصحاب فضل عليهم، مضيفة: «بروح له بس مبلاقيش حد من اللي هو صاحب فضل عليهم.. صاحب فضل عليهم أكتر مني بكتير»، وتمسكها بعلاقتها السابقة بالرئيس الراحل وأسرته، مشددة على أن موقفها لم يتبدل بعد مغادرته الحكم، وأنها لا ترى أن الوفاء للأشخاص يرتبط بمواقعهم السياسية أو استمرارهم في السلطة.

مبارك أكتوبر عائشة عبدالهادي حسني مبارك محاكمة مبارك

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