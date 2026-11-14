تحرك أمريكي جديد بشأن الحرب.. كوشنر يكشف اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا وأوروبا

أكد المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أن الولايات المتحدة تجري اتصالات وثيقة مع روسيا وأوكرانيا والدول الأوروبية، لبحث الخطوات المقبلة في التعامل مع الحرب والتطورات المرتبطة بها.

وقال كوشنر إن واشنطن تركز حاليًا على تسهيل التواصل المباشر بين روسيا وأوروبا، في إطار تحركاتها الرامية إلى فتح قنوات اتصال بين الأطراف المعنية ومناقشة المسارات المقبلة.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن الاتصالات تشمل موسكو وكييف والعواصم الأوروبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات المرتقبة أو موعد تنفيذها.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن عدم استقرار الشبكة الكهربائية في أوكرانيا نتيجة النشاط العسكري والأعمال القتالية الأخيرة قد أدى إلى تخفيض القدرة التشغيلية لعدد من الوحدات في المحطات النووية العاملة بالبلاد خلال هذا الأسبوع.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -في تصريح اليوم السبت- أن الأضرار والتقلبات في خطوط النقل الخارجية أجبرت المشغلين على تقليل مستويات إنتاج الطاقة في المحطات لضمان السلامة ومنع أي حمل زائد على الشبكة.

وأكدت الوكالة أن سلامة المنشآت النووية تظل مرتبطة بشكل مباشر باستقرار الإمدادات الكهربائية الخارجية، محذرة من المخاطر المتزايدة مع حلول فصل الشتاء.