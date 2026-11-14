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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تقصف والصين تجني المليارات لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا

ضربات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا
ضربات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا
خاطر عبادة

كشفت تقارير غربية عن مفارقة غريبة في الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تقوم موسكو بقصف البنية التحتية للطاقة في كييف، بينما تشتري الأخيرة بطاريات ومولدات وتقنيات من بكين لإعادة بناء ما دمره هجوم موسكو.

ولا شيء غريبٌ في الأمر، إلا أن بكين، الشريك الاستراتيجي الرئيسي لفلاديمير بوتين، تجني أموالاً طائلةً من الإمدادات التي تساعد البلاد التي تتعرض لهجوم من موسكو على إعادة بناء ما تدمره الهجمات الروسية.

التجارة بين الصين وأوكرانيا.. صفقة بمليارات الدولارات

ووفق ما ذكرته مجلة "إل إكسبريس" الفرنسية الأسبوعية، تلعب الشركات الصينية دوراً رائداً في سوق الطاقة الأوكرانية، حيث استوردت كييف بطاريات بقيمة 3.18 مليار دولار أمريكي بين يناير وسبتمبر، أي ما يعادل 3.5 أضعاف ما استوردته في الفترة نفسها من عام 2025.

وجاء ما يقرب من 90% من قيمة الصفقة، أي حوالي 2.9 مليار دولار، من الصين. ولا يقتصر الاعتماد على بكين على ذلك فحسب، بل يشمل أيضاً المحولات والملفات والمحولات الكهربائية، التي تُصنّع 88% منها في الصين، بالإضافة إلى المحركات والمولدات الكهربائية، بنسبة 94%. 

وأخيراً وليس آخراً، أصبحت الصين المورد الرئيسي للمولدات الكهربائية لأوكرانيا.أهمية قطاع الطاقة الأوكرانيووسط كل هذا، تنشغل كييف بإعادة تصميم نظامها الكهربائي، مركزةً على محطات أصغر حجماً وأكثر انتشاراً، وأكثر قدرة على الصمود أمام هجمات المنافسين.

 وعلى الصعيد المدني، تُمكّن الألواح الشمسية والبطاريات العائلات والشركات من توليد الطاقة وتخزينها، مما يقلل اعتمادها على الشبكة الوطنية.

وتُشير تقديرات الجمعية الأوكرانية للطاقة الشمسية إلى تركيب 1.1 جيجاوات من القدرة الكهروضوئية الجديدة خلال النصف الأول من عام 2026، وأن البلاد قد تصل إلى 2 جيجاوات بحلول ديسمبر.

 وقُدّرت القدرة الإجمالية بين 9.4 و9.7 جيجاوات في منتصف العام.وللعلم، تهيمن الصين أيضاً على هذا القطاع: فبين يناير وسبتمبر، استحوذت على 94% من قيمة الواردات في الفئة الجمركية التي تشمل الألواح الشمسية ومصابيح LED والرقائق.

ميزة بكين

وبفضل سلاسل التوريد الصناعية الضخمة والأسعار التنافسية، تستطيع الصين فرض قواعد اللعبة، كما أن فائض الطاقة الإنتاجية في مجال الألواح والبطاريات يدفع الشركات إلى البحث عن أسواق جديدة خارج حدودها. 

وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات تستكشف بالفعل فرصًا في أوكرانيا من خلال مكاتبها في بولندا، وذلك أيضًا بهدف إعادة الإعمار مستقبلًا.

براجماتية صينية.. تربح من جميع الأطراف

وموقف الصين، في نهاية المطاف، براغماتي للغاية: فلا بأس من الحفاظ على علاقتها المميزة مع موسكو دون التخلي عن علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى. 

وفي تصريح أكثر تشاؤماً لصحيفة إكسبريس، قال أولكسندر خارشنكو، مدير مركز أبحاث صناعة الطاقة في كييف: "تحاول الصين التربح من هذه الحرب من جميع الأطراف".

لغز مزدوج

ويثير النشاط التجاري الصيني في قطاع الطاقة الأوكراني لغزين. أولاً، لم يُصدر الكرملين أي احتجاج علني حتى الآن، ولكن ما رأي بوتين في كل هذا؟ على أي حال، تعتمد موسكو على الدعم الاقتصادي والتجاري الصيني، وليس لديها مجال كبير لتحدي شريكها.

أما اللغز الثاني فيتعلق بمسألة أمنية، فالمحولات، التي تحول التيار المستمر من الألواح الشمسية إلى تيار متردد، غالباً ما تكون متصلة بالإنترنت، ومن الناحية النظرية، قد تكون عرضة للوصول عن بُعد، فعلى سبيل المثال، منذ شهر مايو، توقفت المفوضية الأوروبية عن تمويل بعض مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة التي تستخدم محولات صينية، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

روسيا الصين أوكرانيا البنية التحتية للطاقة

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