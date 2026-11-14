اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط

نفذ اليوم السبت، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة موسعة في ورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات جرارات السكك الحديدية والتجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة.

وعقب الجولة، عقد وزير النقل، اجتماعًا مع مسؤولي الصيانة بورش السكك الحديدية، بحضور نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي.

وشدد الوزير على رؤساء المناطق وقيادات الهيئة بضرورة إجراء التفتيش الدوري والمفاجئ على مختلف طوائف التشغيل بمواقع العمل على امتداد خطوط السكك الحديدية، بما يشمل الورش وأعمال صيانة القطارات والجرارات والأبراج، فضلًا عن قائدي القطارات، وذلك للتأكد من مدى الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة، بما يضمن سلامة وانتظام مسير القطارات والحفاظ على أرواح الركاب.



وكذلك ضرورة عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد الكامل من سلامته الفنية وجاهزيته للتشغيل، بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان وانتظام حركة القطارات، مشددًا على أهمية الانضباط والالتزام التام في أداء كل موظف للمهام الموكلة إليه، والعمل على زيادة إنتاجية الورش ورفع كفاءة أعمال الصيانة والتجهيز، نظرًا لأهميتها الكبيرة في تقديم الدعم الفني لأسطول الوحدات المتحركة.



و أكد الوزير على ضرورة التكثيف الفوري والعاجل لكافة الإجراءات والأعمال التي من شأنها تعزيز عوامل الأمن والسلامة بمنظومة السكك الحديدية، مشددًا على أن كل ما يمكن تنفيذه بشكل فوري سيتم البدء في تنفيذه دون تأخير، فيما سيتم تنفيذ باقي الإجراءات وفقًا لجدول زمني محدد، على ألا تتجاوز مدة التنفيذ عامًا واحدًا كحد أقصى.



مضيفًا انه سيتم إعادة دراسة وتنظيم جداول تشغيل القطارات على مختلف خطوط الشبكة، بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي على خدمات نقل الركاب، ومعدلات الإقبال على كل خط، مع تحقيق التوازن بين عدد الرحلات والطاقة الاستيعابية للقطارات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات الركاب.



ثم عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع كافة طوائف التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ومسؤولي الأمن والسلامة بالهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، بحضور نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، ومساعدي الوزير، ورئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من قيادات الوزارة.



وفي بداية اللقاء، تم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قطار العياط، حيث أكد الوزير أن ظفر أي مواطن مصري هي غالية علينا جميعًا، مؤكدًا على تقديمه باسمه وباسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية بخالص الاعتذار والتعازي وصادق المواساة إلى أسر المتوفين وأسرهم، وتقديم خالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين المتواجدين حاليًا بالمستشفيات.



كما أكد الوزير أنه على الجميع تأدية المهام الموكلة إليهم بكل إخلاص وأمانة، وأن يتسابق الجميع للمحافظة على أرواح المواطنين.



مضيفًا: كما يجب الاستفادة المثلى ممن تم تدريبهم في بعثات خارجية من مختلف طوائف التشغيل، ولا سيما في مجال السلامة والأمان.



ثم تطرق الوزير إلى الدور الهام لناظر المحطة في إدارة المنظومة بالمحطة، ودور قائد القطار باتباع كافة تعليمات السلامة والأمان طوال الرحلة، لافتًا إلى تشكيل فريق عمل لتنفيذ كافة الإجراءات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على مختلف الخطوط، وبحث كافة المقترحات والرؤى الخاصة التي تساهم في زيادة هذه المعدلات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم تكثيف تنفيذ كل الإجراءات والآليات التي تساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان بشكل مكثف، وتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بها، وتكثيف معدلات تنفيذ مشروعات تحديث وتنظيم الإشارات، حيث تم الانتهاء من خطوط القاهرة - الإسكندرية، وبني سويف - أسيوط، وأسيوط - نجع حمادي، مؤكدًا على سرعة إنهاء مشروعات الأمن والسلامة بباقي الخطوط بحد أقصى عام، وفق أحدث النظم العالمية، وكذلك تنفيذ منظومة كاميرات بخطوط السكك الحديدية واستكمالها في المحطات وفي الجرارات، وتوفير أحدث معدلات الإنقاذ في العالم خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على زيادة ماكينات فحص السكة على مختلف الخطوط.



مشيرًا إلى أن حافز الكيلومتر النظيف لقائدي القطارات يخضع لمعايير وضوابط معينة تحددها لجنة تم تشكيلها معنية بهذا الشأن ، لافتًا إلى قبول النقد البناء الذي يفيد منظومة السكك الحديدية، وأن كل حادث يجب تحليله والوقوف على الأسباب الحقيقية له لتفادي مستقبلا أي خطأ قد تسبب في الحادثة، وكذلك ضرورة عدم استباق نتائج التحقيقات في حادث تصادم القطارين بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.وكذلك أهمية استمرار حملات التوعية للتصدي لظاهرة حرق المخلفات على جانبي السكة الحديد، والتاكيد على طوائف التشغيل باتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تأمين حركة القطارات في حالة وجود حريق على جانبي السكة.

وأكد الوزير على أن كل التعليمات الصادرة لهيئة السكك الحديدية تؤكد على تشغيل جهاز التحكم الآلي ATC طوال الرحلة وعدم غلقه مشددا على ضرورة الالتزام التام بلوائح وتعليمات التشغيل بلائحة السكك الحديدية والتأكيد على قائدي القطارات ومساعديهم بالمناظرة الدقيقة لحالة الخطوط والسيمافورات، والالتزام بالسرعات المقررة وفقًا لطبيعة الخط ونوع العربات وتعليمات التشغيل المعتمدة، وعدم تجاوز السيمافورات المغلقة والتشديد على ملاحظي البلوكات ومراقبي الأبراج باليقظة التامة وعدم السماح بمسير القطارات إلا بعد التأكد من سلامة الخطوط وخلوها من أي معوقات، وكفاءة وسائل الاتصال بين قائدي القطارات وأبراج الإشارات والمراقبة المركزية.

وكذلك الالتزام الكامل بإجراءات تأمين القطارات عند توقفها أمام السيمافورات الحمراء، إلى جانب اتخاذ كافة إجراءات التأمين اللازمة عند وجود أي عوائق بالمزلقانات أو على خطوط السكك الحديدية، بما يحافظ على سلامة الركاب والقطارات.

وكذلك ضرورة تكثيف وسائل الاتصال والتواصل بين جميع العاملين بمنظومة تشغيل القطارات على مختلف خطوط السكك الحديدية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين كافة عناصر التشغيل، مع تكثيف المناهج والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الأمن والسلامة لكافة طوائف التشغيل.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء تحاليل دورية ومفاجئة للعاملين بمختلف قطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، للتأكد من خلو بيئة العمل من تعاطي المواد المخدرة، بما يسهم في تعزيز منظومة السلامة والأمان والحفاظ على أرواح العاملين والركاب، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، تصل إلى الفصل.



كما أكد الوزير أن استمرار تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية يُعد ركيزة أساسية لتعزيز معدلات السلامة والأمان، مشيرًا إلى أن توريد جرارات وعربات جديدة، وتطوير الورش، وتحديث نظم الإشارات، كلها عوامل تسهم بشكل مباشر في رفع مستويات السلامة والأمان لافتاً الى الخطة التي تنفذها وزارة النقل لإلغاء المزلقانات بتنفيذ أعمال صناعية (كباري ) لزيادة معدلات السلامة والأمان لافتا الى الانتهاء من إنشاء وتنفيذ،عدد 54 كوبري اعلى المزلقانات الأكثر خطورة حتى الان.

متابعة سير العمل بمختلف مواقع



وأكد الوزير على تخصيص يوم السبت من اسبوع لمتابعة سير العمل بمختلف مواقع منظومة بالسكك الحديدية من الثامنة صباحا حتى الثامنة، وتخصيص لجنة من قيادات وزارة النقل للانتشار في كافة مواقع المنظومة على مدار ايام الاسبوع ومتابعة سير العمل وزيادة معدلات السلامة والأمان بمختلف الخطوط.

وقدم العاملون الاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري نتيجة وقوع حادث تصادم القطارين بين محطتي كفر عمار والرقة مؤكدين على بذل كافة الجهود لحماية أرواح المواطنين وسلامتهم.