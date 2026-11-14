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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح

ترامب
ترامب
محمود زيدان

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة كشفت خللًا في ترتيب أولويات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن انشغال الإدارة بالصراعات الخارجية والملفات السياسية الداخلية جاء على حساب تحديث البنية التحتية.

وأوضح «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة تتعرض لاستنزاف اقتصادي وعسكري نتيجة انخراطها في صراعات متعددة، من بينها الحرب التجارية مع العالم والحرب مع إيران، التي لا تزال مفتوحة دون وضوح آفاق انتهائها، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أثرت على الاهتمام بالأولويات الداخلية.

وقال إن ترامب ركز داخليًا على قضايا الهجرة وترحيل المهاجرين ونشر قوات الحرس الوطني في عدد من الولايات، ما أثار احتجاجات واشتباكات، دون التركيز بالقدر الكافي على تحديث البنية التحتية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة رغم كونها أكبر قوة اقتصادية في العالم وتمثل 25% من الاقتصاد العالمي والقوة العسكرية الأولى تعاني مشكلات هيكلية كشفتها أزمة المطارات.

وأضاف أن الجمهوريين سيستغلون الأزمة للضغط على الكونجرس للحصول على تمويل لتطوير البنية التحتية، بينما سيوظفها الديمقراطيون في انتقاد أولويات ترامب، وقد تزيد الضغوط الداخلية عليه لإنهاء الحرب مع إيران، والابتعاد عن الخيار العسكري، وتهدئة التوترات الخارجية والتركيز على الداخل.

ترامب أخبار توك شو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية

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