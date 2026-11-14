"ليكي اف اف" الكاميرونى يحصد برونزية بطولة دورى أبطال أفريقيا لسيدات كرة القدم

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حصد فريق ليكي اف اف الكاميروني المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة دورى أبطال إفريقيا لسيدات كرة القدم في نسختها السادسة.



جاء ذلك عقب تحقيقه فوزا كبيرا على نظيره كايمبي مسلم الأوغندي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع وذلك في أول مشاركة لكلا الفريقين بالبطولة.



وكان الفريق الكاميروني خسر أمام الجيش الملكي المغربي "حامل اللقب" بهدف نظيف وكايمبي مسلم الأوغندي أمام ماميلودي صن دوانز الجنوب إفريقي "حامل اللقب في نسختين سابقتين" 1-4 وذلك بالدور النصف النهائي.



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غدا / الأحد / بين الجيش الملكي ونظيره صن دوانز.



وتقام البطولة على ملعب استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة من 1 وحتى 15 من شهر نوفمبر الجاري .

