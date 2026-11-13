دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

كشفت مراجعة علمية شملت نحو 2.8 مليون شخص عن ارتباط التدخين بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر والخرف الوعائي، مشيرة إلى أن هذه المخاطر ترتفع مع زيادة عدد السجائر التي يدخنها الشخص يوميا.

وأوضحت الدراسة - التي قادها باحثون من جامعة كيرتن الأسترالية ونشرت في مجلة «إكلينيكال ميديسن» - أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 31% مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا، فيما ترتفع النسبة إلى 40% بالنسبة لمرض ألزهايمر، و52% بالنسبة للخرف الوعائي.

ورصد الباحثون علاقة بين عدد السجائر المستهلكة يوميا واحتمالات الإصابة بالخرف، إذ ترتفع المخاطر بنسبة 16% لدى من يدخنون 10 سجائر يوميا، وتصل إلى 34% لدى من يدخنون 20 سيجارة يوميا، مقارنة بغير المدخنين.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، ماريو سيرفو، إن النتائج تسلط الضوء على ضرورة الاهتمام بتأثير التدخين على صحة الدماغ، إلى جانب مخاطره المعروفة على القلب والرئتين وزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان، مضيفا أن العلاقة بين التدخين والخرف تزداد قوة مع ارتفاع عدد السجائر المستهلكة.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين لا يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يدخنوا مطلقا، كما أن مخاطر إصابتهم أقل من الأشخاص الذين يواصلون التدخين.

ومع ذلك، أوضح الباحثون أن نتائج الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين التدخين والإصابة بالخرف، لكنها تضيف إلى الأدلة العلمية التي تشير إلى أن الإقلاع عن التدخين قد يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالمرض.

ودعت بلوسوم ستيفان، المشاركة في إعداد الدراسة، إلى إدراج صحة الدماغ ضمن المناقشات المتعلقة بمخاطر التدخين والفوائد الصحية للإقلاع عنه.

وشدد الباحثون على ضرورة توسيع حملات مكافحة التبغ لتشمل التحذير من تأثير التدخين على وظائف الدماغ والقدرات الإدراكية، إلى جانب مخاطره المعروفة على القلب والرئتين واحتمالات الإصابة بالسرطان.

كما أوصوا بإضافة تحذيرات تتعلق بصحة الدماغ إلى عبوات السجائر، وإدراجها ضمن برامج الإقلاع عن التدخين، لزيادة الوعي بالعواقب الصحية لاستهلاك التبغ، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان توقيت الإقلاع عن التدخين ومدة الامتناع عنه يؤثران في مستوى مخاطر الإصابة بالخرف.