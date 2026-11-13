أخبار التوك شو | أسعار الذهب في مصر..عيار 21 بكام؟.. شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. و«دولة التلاوة» يعود بمفاجآت جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



شبورة وأمطار ورياح وانخفاض الحرارة ليلا.. تحذير عاجل من الأرصاد

مع اقتراب بداية فصل الشتاء، تتزايد التساؤلات حول موعد الانخفاضات الحقيقية في درجات الحرارة، وفرص سقوط الأمطار، ومدى استمرار الأجواء المتقلبة التي تشهدها البلاد خلال النصف الثاني من فصل الخريف.

وبين تحذيرات من الشبورة المائية على الطرق ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار، وجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين، خاصة الأسر التي لديها أطفال يذهبون إلى المدارس في الصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد نتيجة التغيرات الجوية.

وأكدت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر المقبل، ويستمر لمدة 3 أشهر، موضحة أن الانقلاب الشتوي يرتبط بميل محور الأرض، حيث تتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي خلال فصل الشتاء، بينما تتعامد على مدار السرطان خلال الصيف، وعلى خط الاستواء خلال فصلي الربيع والخريف.

«دولة التلاوة» يعود بمفاجآت جديدة اليوم بالموسم الجديد.. الأوقاف توضح

في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تقديم محتوى هادف يجمع الأسرة حول القيم الأصيلة، يعود برنامج «دولة التلاوة» اليوم الجمعة بموسمه الثاني حاملًا رسالة تتجاوز اكتشاف المواهب القرآنية، لتصل إلى إحياء فنون الترتيل والتجويد، وإعادة الاعتبار للحناجر المصرية التي طالما تميزت بالريادة في تلاوة القرآن الكريم، فضلًا عن مواجهة التطرف من خلال نشر ثقافة الجمال والاعتدال.

وكشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن مشاركة الشيخ مشاري راشد العفاسي في بعض حلقات الموسم الثاني من البرنامج، المقرر انطلاقه غدًا، موضحًا أن الموسم الجديد يشهد مجموعة من التجديدات، خاصة على مستوى لجنة التحكيم والمواهب المشاركة.

إنجاز جديد.. منة الله إبراهيم تحصد برونزية الملاكمة بأولمبياد الشباب 2026

حققت البطلة منة الله إبراهيم إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، لتصبح صاحبة أول ميدالية أولمبية في تاريخ الملاكمة المصرية، وأول لاعبة مصرية تحقق إنجازًا أولمبيًا في الملاكمة النسائية، لترفع بذلك رصيد البعثة المصرية إلى 12 ميدالية متنوعة، بواقع 6 ذهبيات وميدالية فضية و5 برونزيات.

وقال اللواء مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، إن منة الله إبراهيم خضعت لبرنامج إعداد عقب حصولها على بطولة الجمهورية، حيث جرى اختيارها ضمن مجموعة من اللاعبين واللاعبات، وإقامة معسكر مغلق لهم بالمركز الأولمبي في المعادي، قبل المشاركة في بطولة كأس المستقبل بتايلاند، التي تأهلت من خلالها إلى المنافسات الأولمبية.



زيادة مرتقبة لرواتب أعضاء هيئة التدريس.. والحكومة تكشف موعد التطبيق

تواصل الحكومة تحركاتها لتنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توصيات منتدى مصر، وعلى رأسها تحسين دخول العاملين بالدولة، ورفع رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار المادي والاجتماعي.



وأكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعات لمناقشة ملف التعليم الجامعي، واستعرض التصور المقترح لتحسين رواتب أعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل من وزارتي المالية والتعليم العالي؛ لدراسة آليات تنفيذ الزيادة المرتقبة.

خبير يكشف طريقة فحص عداد الكهرباء ويحذر من خطأ شحن الكارت.. فيديو

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن طريقة بسيطة يمكن للمواطنين من خلالها اكتشاف وجود عطل أو خلل في عدادات الكهرباء الذكية أو مسبوقة الدفع، موضحا أن هناك اختبارا يمكن إجراؤه داخل المنزل للتأكد من سلامة العداد.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاختبار يبدأ بفصل جميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، بما فيها الثلاجة والتكييف والتليفزيون، وترك العداد لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق دون تشغيل أي أجهزة.



عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقريرا بالفيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5138 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5995 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 6851 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47960 جنيها.



إقبال كبير على الطرح الثالث من «بيتك في مصر».. 2500 طلب لحجز 4000 وحدة سكنية في 10 مدن



في خطوة تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج الراغبين في امتلاك وحدات سكنية داخل وطنهم، يشهد الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» إقبالًا كبيرًا، مع تزايد طلبات الحجز على الوحدات المطروحة في عدد من المدن الجديدة والمناطق الساحلية، وسط تسهيلات وخصومات تشجع الراغبين على الاستفادة من المبادرة.

وأكد عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث باسم الوزارة، وجود إقبال كبير على الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» المخصصة للمصريين بالخارج.



الكلمة الطيبة صدقة.. صور بسيطة لصنائع المعروف



أكد الشيخ وليد عرفة، من علماء وزارة الأوقاف، أن صنائع المعروف لها صور عديدة، ولا ترتبط بالمال فقط، موضحًا أن كلمة واحدة قد تكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان، أو تشجيع شخص يمر بظروف صعبة، وإدخال السرور على قلبه.



وأضاف وليد عرفة، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الله سبحانه وتعالى علمنا أهمية الكلمة الطيبة، لما لها من أثر في تطييب خواطر الآخرين وشرح صدورهم، مؤكدًا أن الإنسان قد يقدم معروفًا عظيمًا بمجرد كلمة صادقة تحمل الدعم والتشجيع.