خبير يكشف طريقة فحص عداد الكهرباء ويحذر من خطأ شحن الكارت.. فيديو

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، عن طريقة بسيطة يمكن للمواطنين من خلالها اكتشاف وجود عطل أو خلل في عدادات الكهرباء الذكية أو مسبوقة الدفع، موضحا أن هناك اختبارا يمكن إجراؤه داخل المنزل للتأكد من سلامة العداد.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاختبار يبدأ بفصل جميع الأجهزة الكهربائية داخل المنزل، بما فيها الثلاجة والتكييف والتليفزيون، وترك العداد لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق دون تشغيل أي أجهزة.

وأضاف أنه يجب متابعة قراءة العداد قبل وبعد هذه المدة، فإذا استمر العداد في تسجيل زيادة في الاستهلاك رغم فصل جميع الأجهزة، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود خلل يستدعي فحص العداد من خلال شركة الكهرباء، مشيرا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على العدادات مسبوقة الدفع، حيث يمكن للمواطن متابعة الرصيد والتأكد من عدم حدوث خصم منه خلال فترة فصل الأجهزة.

وأكد خبير الطاقة الكهربائية أن العدادات الذكية توفر العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها إمكانية شحن كارت الكهرباء من خلال المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الشحن، فضلا عن إمكانية متابعة معدلات الاستهلاك عن بعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية.

وأشار إلى أن بعض التطبيقات تتيح إرسال تنبيهات للمواطن عند الاقتراب من الانتقال إلى شريحة استهلاك أعلى، بما يساعد على متابعة الاستهلاك وترشيده، لافتا إلى أن الانتقال إلى شريحة أعلى قد يؤدي إلى زيادة قيمة المحاسبة، ولذلك يجب الانتباه إلى معدلات الاستهلاك على مدار الشهر.

وحذر الشناوي من استخدام كارت شحن خاص بعداد كهرباء آخر، موضحا أن لكل عداد كارتا مخصصا مرتبطا ببياناته، وأن استخدام كارت غير مطابق قد يؤدي إلى تهنيج العداد أو حدوث خلل في عمله.