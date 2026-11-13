التضامن: «سجين زفتى» عمل درامى للتوعية بمخاطر النصب في جمع التبرعات

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي شراكتها مع صناع الدراما من خلال عرض رابع أعمالها الدرامية الإذاعية، مسلسل «سجين زفتى»، بطولة الفنان أحمد رزق ونخبة من الفنانين، وذلك في إطار استمرار جهود الوزارة لتوظيف الدراما الإذاعية في تناول القضايا الاجتماعية والتنموية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية والعمل الأهلي، من خلال أعمال فنية تجمع بين المعالجة الدرامية والرسائل التوعوية.

ويتناول مسلسل «سجين زفتى» عددًا من القضايا المرتبطة بتنظيم العمل الخيري والأهلي، وفي مقدمتها التصدي للممارسات غير المشروعة في جمع التبرعات، واستغلال احتياجات المواطنين من خلال الإعلان عن مساعدات وهمية أو مبادرات خيرية غير حقيقية، بهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية، فضلًا عن تسليط الضوء على مخاطر الابتزاز الإلكتروني، واستغلال المنصات الرقمية في الاحتيال على المواطنين والإضرار بحقوقهم.

كما يبرز العمل أهمية التحقق من الجهات القائمة على جمع التبرعات، والالتزام بالقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لها، بما يضمن حماية أموال المتبرعين وتوجيهها إلى الأغراض المخصصة لها، والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات العمل الأهلي والخيري.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عرض المسلسل الإذاعي الرابع يأتي امتدادًا لنهج الوزارة في الاستفادة من الدراما والفنون في تناول القضايا الاجتماعية، وتقديم رسائل توعوية ترتبط بحياة المواطنين، مشيرة إلى أن الدراما الإذاعية تمتلك قدرة مهمة على الوصول إلى قطاعات واسعة من الجمهور، وتبسيط المفاهيم والقضايا ذات الصلة بالخدمات والحقوق والمسؤوليات المجتمعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن العمل يطرح قضية بالغة الأهمية، تتعلق بحماية العمل الخيري من الممارسات التي تستغل رغبة المواطنين في المساعدة والتكافل، مؤكدة أن الدولة المصرية تدعم العمل الأهلي وتشجع المشاركة المجتمعية، وفي الوقت نفسه تعمل على تنظيم عمليات جمع التبرعات، وضمان الشفافية والحوكمة وحسن إدارة الموارد الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضافت أن تناول هذه القضايا من خلال الدراما يسهم في تعزيز وعي المواطنين بأهمية التبرع من خلال الجهات المصرح لها قانونًا، وضرورة توخي الحذر من الإعلانات والرسائل الإلكترونية التي تستغل أسماء المؤسسات الخيرية أو تعرض مساعدات وهمية للحصول على الأموال أو البيانات الشخصية، بما يدعم جهود الوقاية من الاحتيال والابتزاز الإلكتروني.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على استمرار التعاون مع صُنّاع الدراما والفنانين والكتاب والمخرجين، لتقديم أعمال تتناول القضايا المجتمعية من خلال قصص وشخصيات تعكس الواقع، وتتيح للجمهور التعرف على الحقوق والخدمات والتحديات الاجتماعية في إطار فني يجمع بين المتعة والمعرفة.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة المقبلة إلى توسيع نطاق التعاون مع الكتاب والمخرجين والمنتجين، وإتاحة مزيد من الخبرات والمواقع والنماذج الواقعية التي يمكن أن تدعم صناعة أعمال درامية تستلهم حكاياتها من المجتمع المصري وتناقش قضاياه بلغة الفن.

ويأتي مسلسل «سجين زفتى» استكمالًا لسلسلة الأعمال الدرامية الإذاعية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، بعد مسلسلات «أبواب مفتوحة» و«ظل الساعي» و«وصفة مضمونة»، في إطار توجه الوزارة نحو توسيع أدوات الاتصال والتوعية المجتمعية، والاستفادة من الفنون في دعم أهداف الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إتاحة خبراتها الفنية والميدانية لصناع العمل، من خلال المتخصصين في القطاعات المعنية، وفقًا لطبيعة القضايا التي يتناولها المسلسل، بما يتيح لصناع العمل فهم السياقات الاجتماعية والمؤسسية المرتبطة بالشخصيات والأحداث بصورة أكثر دقة.

ويأتي هذا التعاون في إطار مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.