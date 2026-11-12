تركيب عداد كهرباء كودي 2026.. الرابط والشروط والمستندات المطلوبة

يمكن للمواطنين الراغبين في تركيب عداد كهرباء كودي 2026 تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من خلال تسجيل حساب شخصي وإدخال بيانات الوحدة السكنية وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم متابعة الطلب لحين إجراء المعاينة الفنية وتحديد تكاليف التركيب وسداد المقايسة والرسوم المقررة من شركة توزيع الكهرباء المختصة.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة إلكترونية لأصحاب العقارات والوحدات السكنية التي لا يتوافر بها عداد كهرباء قانوني، بما يتيح لهم التقدم لتركيب عداد كودي بدلًا من استمرار المحاسبة وفق نظام الممارسة، مع إمكانية متابعة مراحل الطلب واستكمال الإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى التوجه لشركة توزيع الكهرباء في بداية عملية التقديم.

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ويختلف عداد الكهرباء الكودي عن العداد القانوني التقليدي، إذ يُركب باستخدام رقم كودي بدلًا من تسجيله باسم مالك الوحدة، ويعمل بنظام الدفع المسبق الذي يسمح للمواطن بشحن رصيد الكهرباء واستخدامه وفق حجم الاستهلاك، كما أن تركيب العداد الكودي لا يمثل مستندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار أو سلامة موقفه القانوني، ولا يعفي صاحبه من استكمال إجراءات التصالح أو استخراج التراخيص اللازمة.

ويبحث أصحاب الوحدات السكنية عن طريقة التقديم على عداد كهرباء كودي، والمستندات المطلوبة لتركيبه، والشروط المنظمة للحصول عليه، فضلًا عن إمكانية تحويله إلى عداد قانوني بعد تقنين وضع الوحدة، وهو ما نستعرضه بالتفصيل في التقرير الآتي.

كيف تقدم على عداد كهرباء كودي 2026 إلكترونيًا؟

تتيح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء إمكانية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي عبر الإنترنت، من خلال مجموعة من الخطوات التي تبدأ بإنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول إلى الحساب الموجود بالفعل، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب والوحدة السكنية وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتتمثل خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي 2026 فيما يلي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تشمل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

الانتقال إلى قسم خدمات العدادات.

اختيار خدمة «طلب تركيب عداد كودي».

إدخال البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب واستكمال المعلومات المطلوبة.

تسجيل عنوان الوحدة المطلوب تركيب العداد بها بصورة تفصيلية، مع تحديد المحافظة والمنطقة والعنوان.

إرفاق صور واضحة من المستندات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا.

مراجعة جميع البيانات المسجلة والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

الاحتفاظ برقم الطلب بعد إتمام عملية التسجيل، لاستخدامه في متابعة حالة المعاملة عبر المنصة.

وبعد إرسال الطلب إلكترونيًا، يمكن لمقدم الخدمة متابعة مراحله المختلفة من خلال رقم التسجيل، لحين تحديد موعد المعاينة الفنية للعقار أو الوحدة السكنية، واستكمال إجراءات سداد المقايسة ورسوم التركيب وفقًا لما تحدده شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ويُنصح المتقدمون بمراجعة البيانات الشخصية والعنوان المسجل والمستندات المرفقة قبل إرسال الطلب، حتى لا تحدث أخطاء قد تؤدي إلى تأخير مراجعة الملف أو طلب استكمال بيانات إضافية خلال مراحل الفحص.

ما الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودي 2026؟

يتطلب تقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودي تجهيز مجموعة من المستندات التي تساعد شركة توزيع الكهرباء على مراجعة بيانات مقدم الطلب والتحقق من المعلومات الخاصة بالعقار أو الوحدة السكنية المطلوب توصيل الكهرباء إليها.

وتشمل أبرز الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم ما يلي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، من الوجهين الأمامي والخلفي، أو صورة من جواز السفر.

صور واضحة للعقار أو الوحدة السكنية المطلوب تركيب عداد الكهرباء الكودي بها.

صورة من عقد الملكية أو الإيجار، أو أي مستند آخر يثبت حيازة الوحدة، وفقًا لكل حالة.

صورة من آخر إيصال لسداد ممارسة الكهرباء، حال وجوده.

إيصال مرافق حديث خاص بالعقار، إذا كان متوافرًا.

بيانات العنوان بصورة تفصيلية، مع تحديد موقع الوحدة على الخريطة الإلكترونية في الحالات التي تتطلب ذلك.

وتختلف بعض المستندات المطلوبة بحسب طبيعة الوحدة السكنية وحالتها، إذ قد تحتاج بعض الطلبات إلى أوراق إضافية وفقًا لما تطلبه شركة توزيع الكهرباء المختصة أثناء مراجعة البيانات أو إجراء المعاينة الفنية.

ومن المهم أن تكون صور المستندات واضحة، وأن تتطابق البيانات المسجلة في الطلب مع المعلومات الواردة في الوثائق المقدمة، خاصة بيانات الرقم القومي والعنوان وبيانات العقار، لتسهيل عملية مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات.

ما شروط وضوابط تركيب عداد الكهرباء الكودي 2026؟

يرتبط تركيب عداد الكهرباء الكودي بمجموعة من الضوابط التي تميزه عن العداد القانوني التقليدي، سواء من حيث طريقة التسجيل أو نظام المحاسبة والاستخدام، إذ يُخصص للعداد رقم كودي بدلًا من تسجيله باسم مالك الوحدة، ويعمل بنظام الدفع المسبق.

ويعني نظام الدفع المسبق أن صاحب الوحدة يقوم بشحن رصيد الكهرباء قبل الاستهلاك، ثم تُخصم قيمة الاستهلاك من الرصيد المتاح وفقًا لمقدار الكهرباء المستخدمة، وهو ما يختلف عن نظام المحاسبة المعتاد المرتبط بشرائح الاستهلاك.

ومن أبرز الضوابط المرتبطة بعداد الكهرباء الكودي ما يلي:

تركيب العداد برقم كودي بدلًا من تسجيله باسم مالك الوحدة.

العمل بنظام الدفع المسبق وشحن رصيد الكهرباء قبل الاستهلاك.

عدم اعتبار العداد الكودي مستندًا قانونيًا لإثبات ملكية العقار.

عدم اعتبار تركيب العداد دليلًا على سلامة الموقف القانوني للوحدة.

عدم إعفاء صاحب الوحدة من استكمال إجراءات التصالح أو استخراج التراخيص اللازمة.

كما تشمل ضوابط المحاسبة المشار إليها تطبيق تعريفة موحدة على الوحدات التي لم تُستكمل إجراءات التصالح الخاصة بها، اعتبارًا من أول كيلووات من استهلاك الكهرباء، دون تطبيق نظام شرائح الاستهلاك المعتاد.

وبالتالي، ينبغي على المواطنين التفرقة بين تركيب عداد الكهرباء الكودي وتقنين الوضع القانوني للعقار، إذ إن الحصول على العداد لا يعني تسوية المخالفات البنائية أو إثبات الملكية، وإنما يظل استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة أمرًا مستقلًا وفقًا لحالة كل وحدة.

هل يمكن تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني؟

يمكن تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد كهرباء قانوني بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الوحدة السكنية، والحصول على المستندات المطلوبة للتصالح أو الترخيص وإدخال المرافق، وفقًا للحالة القانونية للعقار.

وتشمل المستندات المشار إليها في هذا الشأن نموذج التصالح رقم 8 أو شهادة إدخال المرافق، بحسب الإجراءات المطبقة على الوحدة، وذلك لاستكمال متطلبات تغيير صفة التعاقد من عداد كودي إلى عداد قانوني.

وبعد الانتهاء من إجراءات تقنين الوضع القانوني للعقار، يمكن لصاحب الشأن التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتغيير صفة التعاقد وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني مسجل باسمه، مع الالتزام بالشروط والضوابط والإجراءات المعمول بها.

ويعني ذلك أن تحويل العداد لا يتم بمجرد تقديم طلب التغيير، وإنما يرتبط باستيفاء المستندات القانونية المطلوبة وتسوية وضع الوحدة وفقًا للإجراءات المقررة، ثم استكمال إجراءات تغيير بيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء المختصة.

ما الفرق بين عداد الكهرباء الكودي والعداد القانوني؟

يتمثل الاختلاف الأساسي بين العداد الكودي والعداد القانوني في طريقة تسجيل العداد والصفة القانونية للتعاقد، إذ يُركب العداد الكودي باستخدام رقم كودي بدلًا من تسجيله باسم مالك الوحدة، بينما يمكن تسجيل العداد القانوني باسم صاحب الشأن بعد استيفاء المستندات والإجراءات القانونية المطلوبة.

ويعمل العداد الكودي بنظام الدفع المسبق، بما يسمح بشحن رصيد الكهرباء واستخدامه وفق حجم الاستهلاك، كما أن وجوده لا يُعد دليلًا على ملكية العقار أو قانونية وضعه، ولا يغني عن إجراءات التصالح أو استخراج التراخيص اللازمة.

أما الانتقال من العداد الكودي إلى العداد القانوني، فيرتبط باستكمال الإجراءات المطلوبة لتقنين وضع الوحدة، وتقديم المستندات المشار إليها، مثل نموذج التصالح رقم 8 أو شهادة إدخال المرافق، بحسب الحالة، ثم التقدم بطلب تغيير صفة التعاقد لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

ما رابط التقديم على عداد كهرباء كودي 2026؟

يمكن للمواطنين الراغبين في تركيب عداد كهرباء كودي 2026 تقديم طلباتهم من خلال الموقع الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث تتيح المنصة تسجيل البيانات واختيار خدمة «طلب تركيب عداد كودي» وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا.

وبعد الدخول إلى المنصة، يتعين على المواطن تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي أو إنشاء حساب جديد، ثم الانتقال إلى خدمات العدادات واتباع خطوات تقديم الطلب، مع ضرورة الاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة حالة المعاملة.

وتتيح المنصة كذلك متابعة الخدمات المرتبطة بالعدادات، بينما تتولى شركة توزيع الكهرباء المختصة استكمال الإجراءات المرتبطة بمراجعة الطلب والمعاينة الفنية وتحديد تكاليف التركيب والمقايسة والرسوم المطلوبة.

ويُنصح المواطنون بمراجعة جميع البيانات والمستندات قبل إرسال طلب تركيب العداد الكودي، والاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة مراحله المختلفة، وصولًا إلى المعاينة الفنية واستكمال الإجراءات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.