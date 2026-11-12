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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إبراهيم سعيد: هاني أبو ريدة لم يكن يرغب في استمرار حسام حسن

إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
محمد كمال

قال إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لم يكن يرغب في استمرار حسام حسن في منصبه مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني؛ مرجعًا ذلك إلى تصريحات سابقة صدرت عن حسام حسن انتقد فيها أبو ريدة.

إبراهيم سعيد يكشف أسباب توتر العلاقة بين حسام حسن وهاني أبو ريدة

وأوضح سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن الخلافات السابقة بين الطرفين ربما أثرت في طبيعة العلاقة بينهما، قائلًا إن من الطبيعي ألا تكون النفوس صافية؛ عندما يتحدث أحد الأشخاص بصورة حادة عن آخر قبل توليه منصبًا رسميًا.

وأضاف أن تصريحات حسام حسن تجاه هاني أبو ريدة كانت قوية، وتضمنت اتهامه بمحاربته وعدم رغبته في استمراره مديرًا فنيًا للمنتخب، معتبرًا أن هذه التصريحات كانت من بين الأسباب التي ساهمت في توتر العلاقة.

وقال سعيد: «كانت تصريحات كابتن حسام قوية شوية على المهندس هاني أبو ريدة، إنه بيحاربه، وإنه مش مخليه عايز يبقى موجود مدير فني، فكانت تصريحات قوية».

وشدد نجم منتخب مصر السابق على أن مصلحة المنتخب الوطني كان ينبغي أن تكون مقدمة على أي خلافات شخصية، معتبرًا أن حصول حسام حسن على دعم هاني أبو ريدة ومجلس إدارة اتحاد الكرة؛ كان من الممكن أن يساعده على مواصلة مهمته بصورة أفضل.

وأكد أن المرحلة التي يمر بها المنتخب تحتاج إلى تعاون ودعم بين مجلس الإدارة والجهاز الفني، بدلًا من ترك الخلافات السابقة تؤثر في مستقبل الفريق.

حسام حسن هاني أبو ريدة منتخب مصر إبراهيم سعيد

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