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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد قرار الحكومة.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور الجديدة ورفع المرتبات مجددًا

مدبولي
مدبولي
عبد العزيز جمال

يتزايد اهتمام ملايين العاملين في مصر بملف الحد الأدنى للأجور 2026، خاصة بعد دخول الزيادة الأخيرة حيز التنفيذ ورفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضي.

ومع قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 الف جنيه خلال 3 سنوات، بدأت التساؤلات تتصاعد حول موعد الزيادة المقبلة، وما إذا كان العاملون سيحصلون على زيادات جديدة مع بداية العام المالي المقبل، إلى جانب حقيقة خطة الوصول بالحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.

زيادة المرتبات 2026

ومن المقرر أن تكون الزيادة المقبلة للعاملين بالدولة في يوليو 2027، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، بينما تظل أي زيادة جديدة للعاملين بالقطاع الخاص مرتبطة بقرارات المجلس القومي للأجور، الذي يدرس المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وقدرة الشركات على تحمل الأعباء الجديدة.

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في الحكومة 2026؟

بدأت الحكومة تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي 2026-2027، وذلك بزيادة قدرها ألف جنيه مقارنة بالمستوى السابق الذي بلغ 7 آلاف جنيه شهريًا.

وجاءت هذه الزيادة ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، من خلال رفع الأجور وإقرار علاوات دورية وحوافز مالية إضافية.

وتضمنت الحزمة إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بما يضمن استفادة الفئات المختلفة من الزيادات المقررة وفقًا للقواعد المنظمة لكل فئة.

وبذلك أصبح الحد الأدنى للأجور في الحكومة 2026 يبلغ 8 آلاف جنيه شهريًا، وهو المستوى المطبق منذ بداية يوليو الماضي، على أن تكون الزيادة التالية للعاملين بالدولة في يوليو 2027 مع انطلاق السنة المالية الجديدة.

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026

ما الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات 2026؟

امتدت إجراءات زيادة المرتبات إلى قطاعات واسعة من العاملين بالدولة، ولم تقتصر على فئة واحدة، إذ شملت نحو مليون معلم يعملون بقطاع التعليم والأزهر الشريف، إلى جانب نحو 640 ألف عامل بالقطاع الطبي، فضلًا عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتضمنت حزمة تحسين الدخول زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب إقرار حوافز إضافية لبعض الفئات، وفقًا للضوابط التي حددتها الحكومة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه يستهدف دعم دخول الموظفين وتحسين مستوياتهم المعيشية، مع مراعاة اختلاف الدرجات الوظيفية وطبيعة العمل والجهات الحكومية التي ينتمي إليها العاملون.

وتكتسب الزيادات أهمية خاصة بالنسبة للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والإدارة الحكومية، نظرًا لاتساع قاعدة المستفيدين منها، فضلًا عن ارتباطها بملف تحسين الأجور خلال السنوات المقبلة.

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2026؟

يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريًا، وفق قرار المجلس القومي للأجور الذي بدأ تطبيقه في مارس 2025، ليستمر هذا المستوى خلال عام 2026 حتى صدور أي قرار جديد بتعديله.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

وبذلك يصل الفارق بين الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص إلى ألف جنيه شهريًا، بعدما ارتفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، بينما استقر الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص عند 7 آلاف جنيه.

ولا تخضع زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص تلقائيًا لمواعيد الزيادات الحكومية، إذ يتولى المجلس القومي للأجور دراسة وتحديد أي تعديلات جديدة، مع مراعاة مجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية.

وتشمل هذه العوامل معدلات التضخم، وتكاليف التشغيل والإنتاج، والقدرة المالية للشركات والمنشآت، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتأثر بصورة أكبر بارتفاع تكاليف العمالة.

ويستهدف المجلس تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين وضمان قدرة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة نشاطها والحفاظ على فرص العمل.

هل يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه في 2030؟

تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة تدريجيًا ليصل إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، في إطار خطة تستهدف تحسين مستويات الدخول على مدار السنوات المقبلة.

ويأتي هذا المستهدف ضمن توجه حكومي لإعداد خطة تنفيذية تتضمن الزيادات المرتقبة في أجور العاملين بالدولة، مع تحديد نسب الزيادة وفقًا للدرجات المالية المختلفة، بما يساعد على وضع تصور واضح لتطور المرتبات خلال الفترة المقبلة.

ومن المهم التمييز بين المستهدف الحكومي والمستوى المطبق حاليًا؛ إذ إن مبلغ 15 ألف جنيه يمثل هدفًا تسعى الحكومة إلى الوصول إليه بنهاية العام المالي 2029-2030، وليس حدًا أدنى مطبقًا في الوقت الحالي.

وتعتمد آلية الوصول إلى هذا المستوى على زيادات تدريجية خلال السنوات المالية المقبلة، وفق الخطة التنفيذية والقرارات التي يتم إقرارها بشأن الأجور.

أسئلة شائعة عن الحد الأدنى للأجور 2026

كم يبلغ الحد الأدنى للأجور في مصر حاليًا؟

يبلغ الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة 8 آلاف جنيه شهريًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص 7 آلاف جنيه شهريًا.

متى موعد أول زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور؟

من المقرر أن تكون الزيادة المقبلة للعاملين بالدولة في يوليو 2027، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، بينما تخضع زيادة أجور القطاع الخاص لقرارات المجلس القومي للأجور.

هل يصل الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه؟

تستهدف الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029-2030، من خلال زيادات تدريجية خلال السنوات المقبلة.

 

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