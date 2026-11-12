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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل إيطاليا وفرنسا.. دوناروما يقود الأزوري وباركولا وأوليز في هجوم الديوك

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
إسلام مقلد

أعلن منتخبا إيطاليا وفرنسا التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، وسط ترقب لمواجهة قوية بين المنتخبين في صراع المنافسة على صدارة المجموعة.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام فرنسا

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كايو دي، جورجيو سكالفيني، أليساندرو باستوني، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: دافيدي فراتيسي، ساندرو تونالي، نيكولو باريلا.

خط الهجوم: سيباستيانو إسبوزيتو، فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، نيكولا كامبياغي.

تشكيل منتخب فرنسا أمام إيطاليا

في المقابل، جاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: مالو جوستو، كاستيلو لوكيبا؟

خط الوسط: دا كونيا، أدريان رابيو، ريان شرقي، أرنولد أوليز.

خط الهجوم: مايكل أوليز، ديزيري دوي، برادلي باركولا.

فرنسا تتصدر المجموعة وإيطاليا تطاردها

ويدخل منتخب فرنسا المباراة متصدرًا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ويحتاج المنتخب الفرنسي إلى التعادل من أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يسعى المنتخب الإيطالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز من أجل انتزاع الصدارة.

وكان المنتخبان قد التقيا في مواجهة الذهاب بمرحلة المجموعات، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، كما يغيب النجم الفرنسي كيليان مبابي عن المواجهة بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

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