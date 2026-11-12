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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز غانا على الصومال 2-0.. والكونغو الديمقراطية على سيراليون 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب غانا
منتخب غانا
أ ش أ

حقق منتخب غانا فوزًا ثمينًا على ضيفه منتخب الصومال بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الخميس، على استاد اكرا، في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

سجل هدفي غانا كل من جوناس أدجيتي في الدقيقة 45 و فيليكس افينا جيان في الدقيقة 62.

الفوز هو الأول للمنتخب الغاني في المجموعة ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما تكبد منتخب الصومال خسارته الثالثة علي التوالي ليتذيل المجموعة بدون اي رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، اقيمت في نفس التوقيت، وفي إطار نفس الجولة للمجموعة الخامسة، حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزه الثالث على التوالي والذي جاء علي حساب ضيفه منتخب سيراليون بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الكونغو الديمقراطية كل من يوان ويسا في الدقيقة الرابعة وصامويل موتوسامي في الدقيقة 35 و إيدو كايمبي في الدقيقة 58،بينما أحرز صمويل بيكو هدف سيراليون في الدقيقة 83.

ورفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 9 نقاط متربعًا على صدارة المجموعة، بينما تذيل منتخب سيراليون المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.

وفي نفس المجموعة تعادل منتخب غينيا الاستوائية مع ضيفه منتخب زيمبابوي بدون أهداف، ليصبح رصيد زيمبابوي أربع نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن منتخب غينيا الاستوائية صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثانية عشر تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره منتخب مدغشقر بهدف لكل منهما.

منتخب غانا فوزًا منتخب الصومال

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