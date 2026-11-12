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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يبحث مع وفد من جامعة شمال الصين للتكنولوجيا آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي

رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة قناة السويس
أ ش أ

بحث رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر سعيد مندور، مع وفد من جامعة شمال الصين للتكنولوجيا (North China University of Technology) برئاسة تشانغ تشي هونغ أمين لجنة الحزب بالجامعة ، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي بين الجامعتين وفتح آفاق جديدة للشراكة في مختلف التخصصات.

وذكرت الجامعة في بيان لها اليوم /الخميس / ، أن ذلك جاء خلال استقباله وفد الجامعة الصيني، والذي ضم ما لي أمين لجنة الحزب بكلية الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب و شي تشاو يانغ أمين لجنة الحزب بكلية الاقتصاد والإدارة و شو مي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول مناقشة فرص التعاون في المجالات التعليمية والبحثية وبحث آليات تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الأكاديمية إلى جانب تعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي، واستكشاف مجالات التعاون العلمي ذات الاهتمام المشترك بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجامعتين.

وأضاف البيان إلى أن زيارة الوفد الصيني تأتي تأكيدا للدور الذي تضطلع به جامعة قناة السويس في تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع جمهورية الصين باعتبارها من الجامعات المصرية النشطة في بناء الشراكات الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات الصينية بما يسهم في تبادل الخبرات ودعم آفاق التعاون المشترك في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع البيان أن جامعة شمال الصين للتكنولوجيا تعد واحدة من الجامعات الحكومية العريقة في العاصمة الصينية بكين إذ يعود تأسيسها إلى عام 1946 ومرت بمراحل متعددة من التطور الأكاديمي والمؤسسي حتى حصلت على اسمها الحالي عام 1985 وتتميز الجامعة بتخصصاتها الهندسية والتكنولوجية إلى جانب برامجها في العلوم والإدارة والاقتصاد والعلوم الإنسانية والقانون وتضم أكثر من 20 ألف طالب وتقدم برامج دراسية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والدكتوراة.

رئيس جامعة قناة السويس وفد جامعة شمال الصين

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