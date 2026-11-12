صوته يلامس القلوب.. ظهور مؤثر لطبيب المنيا أحمد رتيب وهو يؤم المصلين قبل العثور على جثمانه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدكتور أحمد رتيب، طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، ظهر خلاله وهو يؤم المصلين في الصلاة داخل أحد المساجد، في مشهد وصفه متابعون بأنه «صوت يخشع له القلب»، ليكون من آخر ظهوراته المتداولة قبل العثور على جثمانه داخل مياه ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، بعد 3 أيام من تغيبه.

وكانت أسرة الطبيب الشاب قد أطلقت مناشدات للبحث عنه، عقب اختفائه منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي، بعدما غادر مستشفى المنيا الجامعي، حيث يعمل طبيبًا للجراحة العامة، ولم يعد إلى منزله، كما انقطع التواصل معه وأُغلق هاتفه المحمول، ما أثار حالة من القلق بين أفراد أسرته وزملائه.

وكشفت كاميرات المراقبة عن آخر ظهور للطبيب أثناء استقلاله سيارة أجرة «تاكسي» في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، مرتديًا ملابس العمل، وذلك عقب خروجه من المستشفى، دون توافر معلومات عن وجهته بعد ذلك.

ومع استمرار عمليات البحث على مدار 3 أيام، عُثر صباح اليوم على جثمان الدكتور أحمد رتيب داخل مياه ترعة الإبراهيمية بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، على بعد نحو 25 كيلومترًا من مدينة المنيا، ليُسدل الستار على رحلة البحث عنه، وسط حالة من الحزن بين أسرته وزملائه.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة فحص ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، ومراجعة كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب الوفاة وكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطبيب الشاب.

وبين مقطع فيديو يوثق ظهوره داخل المسجد، وآخر مشهد رصدته كاميرات المراقبة له أثناء استقلال سيارة الأجرة، تبقى ملابسات اختفاء الدكتور أحمد رتيب ووفاته محل تحقيق، في انتظار ما تسفر عنه الفحوصات والتحقيقات الرسمية.