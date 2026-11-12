عطل مفاجئ يضرب "مايكروسوفت".. تحذير من ثغرة أمنية وآلاف يبلغون عن فشل تسجيل الدخول

أبلغ آلاف المستخدمين عن تعطل خدمة "أوتلوك"، حيث يواجهون مشكلات في الموقع الإلكتروني وتسجيل الدخول والتطبيق أو إرسال واستقبال الرسائل، ويأتي الخلل بعد تحذير من ثغرة أمنية خطيرة.

تعذر الدخول وإرسال الرسائل

وقال مستخدمو تطبيق البريد الإلكتروني والتقويم المملوك لشركة "مايكروسوفت" إنهم لا يستطيعون تسجيل الدخول إلى حساباتهم، أو إرسال رسائل بريد إلكتروني جديدة أو استقبالها.

تحذير سابق من ثغرة أمنية

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، يأتي العطل بعد أيام فقط من دعوة مستخدمي "أوتلوك" إلى تحديث برامجهم، بعد أن بدأ قراصنة في استغلال ثغرة أمنية يمكن أن تكشف معلومات تُستخدم للتحقق من هويتهم.

كيف تعمل الثغرة؟

وأوضحت التقارير أن فتح ملف رسالة مصمم خصيصاً في نسخة متأثرة من "أوتلوك" يمكن أن يؤدي إلى الاتصال بموقع شبكي يسيطر عليه مجرمون.

ويمكن أن يكشف هذا الاتصال معلومات تسجيل الدخول التي يمكن للمهاجمين استخدامها لانتحال شخصية الضحايا، وربما الوصول إلى الحسابات أو أنظمة مكان العمل.

إصلاح مايكروسوفت وتحديث 10 نوفمبر

وأصدرت "مايكروسوفت" إصلاحاً ضمن تحديثاتها الأمنية في 10 نوفمبر، لكن أجهزة الكمبيوتر المتأثرة تظل عرضة للخطر حتى يتم تثبيت التصحيح ذي الصلة.

كيفية التحديث؟

ونصحت الشركة المستخدمين بفتح أحد تطبيقات "أوفيس"، مثل "وورد"، ثم تحديد "ملف"، ثم "حساب"، واختيار "خيارات التحديث" ثم "التحديث الآن".

وفي "أوتلوك" الكلاسيكي، قد تسمى قائمة الحساب بدلاً من ذلك "حساب أوفيس".

ولأن إصلاح "أوتلوك" يتم تسليمه عبر "أوفيس"، فإن التحقق من "تحديث ويندوز" وحده لا يكفي للتأكد من معالجة هذه المشكلة بالذات.

الثغرة تُستغل في هجمات حقيقية

وأكدت التقارير أن الثغرة تُستخدم بالفعل في هجمات حقيقية، مما يجعل التحذير أكثر من مجرد قلق نظري.

وذكر تنبيه الأمن السيبراني التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن "مايكروسوفت" أبلغت عن استغلال الثغرة، وأن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية أضافتها إلى كتالوج الثغرات المعروفة المستغلة.

غياب التحذير المعتاد

وتتعلق المشكلة بغياب تحذير كان من المفترض أن ينبه الأشخاص قبل أن يتصل "أوتلوك" بمحتوى خارجي يحتمل أن يكون غير آمن.

نصيحة أمنية للمستخدمين

وحتى يتم تثبيت التحديث، يجب على المستخدمين تجنب فتح المرفقات غير المتوقعة أو ملفات الرسائل، بما في ذلك تلك التي تبدو وكأنها واردة من مرسلين مألوفين.