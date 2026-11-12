خرج الجزائري أحمد الخالدي، جناح فريق اتحاد العاصمة، من حسابات النادي الأهلي بشأن التدعيمات المنتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما حسم المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، موقفه من فكرة التعاقد مع اللاعب.

خاص| عموتة يُغلق الباب أمام انضمام جناح اتحاد العاصمة للأهلي في يناير

وعلم «صدى البلد» من مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن اسم أحمد الخالدي عُرض على مسؤولي القلعة الحمراء بواسطة عدد من وكلاء اللاعبين، تمهيدًا لدراسة إمكانية ضمه خلال ميركاتو يناير.

وشهدت الفترة الماضية طرح اسم اللاعب على الحسين عموتة، من أجل تقييم مستواه وتحديد مدى ملاءمته لاحتياجات الفريق الفنية، إلا أن المدرب المغربي لم يتحمس لإتمام الصفقة، ورفض التوصية بالتعاقد معه.

وجاء تحفظ عموتة بسبب امتلاك الأهلي أكثر من عنصر قادر على شغل مركز الجناح الأيمن، وهو ما يجعله لا يرى ضرورة لإضافة لاعب جديد في المركز نفسه، خاصة في ظل رغبته في توجيه تدعيمات يناير نحو المراكز التي تحتاج إلى حلول فنية أكثر إلحاحًا.

وبذلك، أصبح أحمد الخالدي خارج حسابات الأهلي في الوقت الحالي، بعدما حسم المدير الفني موقفه بالاعتذار عن الصفقة، ليواصل مسؤولو النادي دراسة أسماء أخرى لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

