بمقر وزارة الداخلية.. توقيع وثيقة للتعاون بين مصر وأوروبا في تدريب قوات إنفاذ القانون

وُقِّعت وثيقة، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026؛ لتنظيم العمل بين وزارة الداخلية المصرية ووكالة الاتحاد الأوروبي لـ«تدريب قوات إنفاذ القانون»؛ بما يعزز التعاون الثنائي، ويدعم آليات تبادل الخبرات وتنمية القدرات بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال استقبال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، «ماجنوس برونر» مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية؛ للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

ومن جهته، أعرب المسؤول الأوروبي عن تقديره للدولة المصرية ودورها المحوري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها، خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وانعكاس ذلك إيجابيًا على الاستقرار في مصر ومحيطها الإقليمي.

وأكد «برونر» اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز قنوات الاتصال والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني.

فيما أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له إلى القاهرة.

وأكد أهمية تضافر الجهود لمحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المنظمة والإلكترونية بشتى أشكالها، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.