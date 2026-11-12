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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خروج جثمان الطبيب أحمد رتيب من مستشفى سمالوط لدفنه بمقابر الأسرة بملوي في المنيا

الدكتور احمد رتيب
الدكتور احمد رتيب
ايمن رياض

خرج منذ قليل جثمان الطبيب الراحل أحمد رتيب طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، من مستشفى سمالوط التخصصي، تمهيدا لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المنيا ، والذي تم العثور  علي جثته بترعة الإبراهيمية بالقرب من قرية قلوصنا شمال سمالوط بعد تغيبه 3 أيام.

واستلمت أسرة الطبيب جثمانه بعد العثور عليه بعد ثلاثة أيام من تغيبه عقب خروجه صباح يوم الاثنين الماضي من مستشفى المنيا الجامعي، واستقل سيارة تاكسي لتنقطع أخباره بشكل مفاجئ، إلي أن عثرت قوات الأمن على جثمانه طافيا بترعة الابراهيمية بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط.

وتستعد أسرة الدكتور أحمد رتيب لتشييع جثمانه  عقب نهاية إجراءات تسليم الجثمان من مستشفى سمالوط التخصصي ، بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع أحد الأهالي، من العثور على جثمان الطبيب المختفي وانتشاله من مياه الترعة الإبراهيمية ناحية قرية قلوصنا بمركز سمالوط شرق، شمال المنيا.


فقذ تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، بلاغا من اللواء مصطفى حسن مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إخطارا من العميد علاء جلال رئيس مباحث المديرية بتلقيه إخطارًا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بالعثور على جثمان الطبيب بترعة الابراهيمية بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط

وعقب انتشال الجثمان، جرى نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وإخطار النيابة العامة التي قررت ندب ، مفتش صحة المركز، لمناظرة الجثمان وبيان أسباب الوفاة.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، مع عدم ظهور آثار اعتداء أو ضرب أو خنق على الجثمان، مشيرًا إلى أن الطبيب كان يرتدي ملابس العمل الخاصة بالمستشفى.

وبعرض نتائج مناظرة الجثمان على النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أصدرت قرارًا بإجراء الصفة التشريحية بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، للوقوف على الأسباب الدقيقة للوفاة. كما كلفت النيابة اجهزة البحث الجنائي باجراء التحريات اللازمة وكشف ملابسات اختفاء الطبيب والعثور على جثمانه داخل الترعة الإبراهيمية، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة من عدمه.

المنيا سمالوط ملوى الطبيب جنازة

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