أكبر فاتورة عسكرية.. ترامب يطالب بتمويل إضافي للبنتاجون يصل إلى 350 مليار دولار

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قيادة مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إلى التحرك الفوري؛ من أجل تمرير حزمة تمويل إضافية لصالح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من فشل مجلس النواب في إقالة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، حيث أعلن البنتاجون عن تحقيق "انتصار كامل"؛ بعد أن نجح الجمهوريون في عرقلة التصويت داخل مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم البنتاجون “شون بارنيل”، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن إحالة مواد العزل التي لا أساس لها إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب؛ تمثل انتصارا كاملا للوزير هيجسيث، ووزارة الحرب، والمقاتل الأمريكي".