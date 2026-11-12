المكسيك تغزو أمريكا.. ترامب يهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية على مدينة مكسيكو

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة عليهم إذ لم يوقفوا زحف مهاجريها إلى الأراضي الأمريكية .

وقال ترامب عبر تروث سوشيال: ها نحن نعود إلى المربع الأول! في ظل ما يُنظر إليه على أنه خسارة للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي . وها هو "غزو" بلادنا يتجدد. تتشكل قوافل ضخمة وتبدأ مسيرتها غير القانونية عبر المكسيك.

وأضاف: الكثير من الأشخاص في هذه القوافل هم أفراد لا ترغب دولهم في بقائهم لديها -إذ يقولون: "أرسلوهم إلى أمريكا"- لكن لن يُسمح لهم بالدخول.

وتابع : يجب على المكسيك إيقافهم فوراً، وإذا لم تفعل ذلك، فسيتم مضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة عليها على الفور.

وختم: تم إبلاغ كل من المكسيك، وحاكم ولاية تكساس، وجهاز حرس الحدود الأمريكي، وإدارة الهجرة والجمارك بذلك. لن يكون هناك أي تساهل.