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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

من أصول مكسيكية إلى قيادة ولايتين أمريكيتين.. رئيسة المكسيك تشيد بالفوز التاريخي

رئيسة المكسيك
رئيسة المكسيك

أعربت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم الأربعاء عن سعادتها بفوز شخصيتين بارزتين من أصول مكسيكية في الانتخابات التي شهدتها ولايتا "تكساس" و"كاليفورنيا" الأمريكيتان.

وقالت شينباوم - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "أود أن أسلط الضوء على فوز شخصيتين من أصول مكسيكية، هما حاكم كاليفورنيا المنتخب كزافييه بيسيرا وحاكمة تكساس المنتخبة جينا هينوخوسا"، مشيرة إلى أن كليهما يرتبط ارتباطا وثيقا بولايته وبرنامجه الانتخابي، فضلا عن صلته بالمكسيكيين والمكسيكيات.

وأضافت شينباوم "يسعدنا للغاية أن نرى الأمريكيين من أصول مكسيكية يحظون بهذا الحضور والتقدير".

وتعد جينا هينوخوسا أول امرأة من أصول لاتينية تنتخب حاكمة لولاية "تكساس"، كما يمثل فوزها عودة الحزب الديمقراطي إلى أعلى منصب تنفيذي في الولاية بعد عقود من الغياب.

وفي كاليفورنيا، أصبح الديمقراطي كزافييه بيسيرا أول شخص من أصول لاتينية ينتخب حاكما للولاية.

رئيسة المكسيك أصول مكسيكية الانتخابات

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