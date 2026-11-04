ضبط هواتف وتابلت وكاميرات التصوير مهربة مع راكب سويدي في مطار الأقصر.. صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية لتفتيش الركاب بمطار الأقصر الدولي برئاسة طارق عبد الرحمن حسن من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت واللاب توب وكاميرات التصوير الرقمية المستعملة بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة «Pegasus» التركية رقم (PC 590) القادمة من تركيا اشتبه محمود سني رئيس اللجنة الجمركية في راكب يحمل الجنسية السويدية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة (X-ray) بمعرفة محمود سعد الدين علي مأمور الفحص والحسين علي مدير عمليات الفحص، تلاحظ وجود كثافات معتمة وأجهزة هواتف محمولة داخل الأمتعة.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من فاطمة الزهراء حسن و فاطمة عطا أبو المجد لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 76 هاتف محمول مستعمل ماركة «آيفون» وماركات أخرى متنوعة و16 كاميرا تصوير رقمية صغيرة الحجم مستعملة و18علبة تحتوي على عدسات مخصصة للهواتف الذكية 13 جهاز لاب توب مستعمل من ماركات مختلفة و6 أجهزة تابلت مستعملة و2 جهاز «آيباد» مستعمل مخبأة وموزعة بعناية بين طيات ملابس الراكب داخل الحقائب .

قام بالجرد والتحريز عمرو حسان يونس رئيس قسم الأمن الجمركي و أحمد عبد الجواد الجيلاني بإدارة الوديعة والمتخلف تحت إشراف أسامة عبد الحليم، مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر مصطفى عبد الفتاح مدير عام الجمارك بمطار الأقصر إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر ضبط جمركي رقم 63 لسنة 2026 وحرره أحمد الطيب عبد الرحيم وهشام فتحي محمود مدير إدارة مكافحة التهرب .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.