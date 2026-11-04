تشكيل ليفربول لمواجهة فنربخشة بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني أندوني إيراولا، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة فنربخشة التركي، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك – جيرمي جاكيه – كوستاس تسيميكاس – جو جوميز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي – تري نيوني – أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: برادلي باركولا – ريو نجوموها – فيكتور مونوز.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، متساويًا مع برشلونة وأستون فيلا، اللذين خاض كل منهما 4 مباريات، فيما يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة.

ويحتل فريق فنربخشة المركز الحادي والثلاثين بعدما حصد نقطتين فقط خلال أول 3 مباريات.