فرصة أخيرة..قرار عاجل بإعادة فتح رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2027 حتى الأحد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراً عاجلاً يهم طلاب الشهادة الإعدادية 2027

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية ، عن طريق مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس الإعدادية من خلال التطبيق الإلكتروني لإستمارة الطالب

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعادة إتاحة إمكانية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية عن طريق الطلاب من خلال منصة الشهادات العامة ، وذلك لمدة ( اربعة أيام ) إضافية بداية من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١١/٥ حتى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/١١/٨

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي لمديريات التربية والتعليم ، أن قرار إعادة إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يأتي إيماءاً إلى ماورد إلينا بشأن عدم الإنتهاء حتى الآن من تسجيل الاستمارات الإلكترونية لبعض الطلاب المستهدفين لتأدية إمتحانات الشهادة الإعدادية 2027 ، وحرصاً من الوزارة على صالح هؤلاء الطلاب

وفي هذا الإطار ، نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المدارس الإعدادية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من تسجيل ومراجعة الإستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية المقيدين بها والغير مسجلين حتى الآن ، وذلك خلال المدة الاضافية المقررة ، والتأكيد مع كافة الطلاب على الإنتهاء من إجراءات التسجيل الإلكترونى والمراجعة لاستمارات التقدم للشهادة الإعدادية .

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم سبق وأن قررت مد فترة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 حتى 30 أكتوبر 2026، بدلًا من 22 أكتوبر 2026.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 متاح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول

قررا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.