كلام صحيح 100%.. نجل ترامب يشارك منشور دي فانس عن خسارة الانتخابات بسبب العلاقات مع إسرائيل

شارك دونالد الابن ونجل الرئيس الأمريكي منشور نائب الرئيس جيه. دي. فانس، الذي ذكر فيه رغبة الناخبين في تغيير العلاقات مع إسرائيل كأحد الأسباب الأربعة وراء "الموجة الزرقاء" في انتخابات التجديد النصفي، بالإضافة إلى الحرب على إيران، وكتب ترامب الابن أنه يوافق على كل كلمة.

نجل ترامب يدعم كلام فانس عن العلاقات مع اسرائيل

وشارك نجل ترامب منشور فانس علي منصة إكس قائلا أن كل كلمة فيه صحيحة 100%.

وكتب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عبر منصة «إكس»، أن العلاقات مع إسرائيل كانت أحد أسباب هزيمة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي.



وأشار فانس إلى أن أربعة مطالب دفعت الناخبين إلى التخلي عن الحزب الجمهوري، وهي: إنهاء الحرب في إيران، والتركيز على ارتفاع تكاليف المعيشة، ووضع الولايات المتحدة في المقام الأول، وتغيير طبيعة العلاقات مع إسرائيل.



وادعى فانس أن الناخبين توجهوا إلى صناديق الاقتراع، لكن كثيرين منهم صوتوا لصالح الديمقراطيين بسبب هذه المطالب الأربعة، وفقًا لاستطلاع رأي أجراه أحد خبراء استطلاعات الرأي الذي توقع النتائج بدقة.



