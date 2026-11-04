1300 جنيه على بطاقة التموين.. هل يحصل المواطن على هذا المبلغ مع تحويل الدعم لفلوس؟

1300 جنيه على بطاقة التموين.. رقم يشغل ملايين الأسر مع اقتراب تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي، خاصة أن التصور المتداول لقيمة الدعم يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن نصيب الفرد، وما يمكن أن تحصل عليه الأسرة المكونة من 4 أفراد، ومصير الخبز المدعم.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 1 يناير 2027، في خطوة تستهدف تغيير آلية حصول المواطنين على الدعم التمويني، من نظام الحصص المحددة من السلع إلى نظام يمنح الأسرة قيمة دعم تتيح لها اختيار احتياجاتها الأساسية.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، جاهزية الوزارة لبدء التجربة بمحافظة البحيرة مطلع العام المقبل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات التنفيذية.

ومع اقتراب موعد التجربة، يتصدر سؤال قيمة الدعم الجديد اهتمامات أصحاب البطاقات التموينية، خاصة مع تداول تصور يمنح الفرد 325 جنيهًا شهريًا، وهو ما يعني حسابيًا وصول مخصصات بطاقة تضم 4 أفراد إلى 1300 جنيه شهريًا، إذا جرى اعتماد هذه القيمة رسميًا.

لكن هل يحصل المواطن بالفعل على 325 جنيهًا؟ وهل تتحول قيمة الدعم إلى رصيد على البطاقة التموينية؟ وماذا سيحدث لرغيف العيش المدعم؟

325 جنيهًا للفرد.. هل تصل بطاقة التموين إلى 1300 جنيه؟

حتى الآن، لم تعلن الحكومة قيمة نهائية معتمدة للدعم النقدي السلعي الجديد، كما لم يصدر قرار رسمي يحدد نصيب الفرد أو إجمالي المخصصات التي ستحصل عليها كل بطاقة تموينية.

وفي المقابل، تتداول مصادر صحفية مطلعة على ملف تطوير منظومة الدعم تصورًا لتحديد قيمة المخصصات بنحو 325 جنيهًا للفرد شهريًا، موزعة بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.

وبناءً على هذا التصور، يمكن حساب المخصصات الشهرية بصورة تقديرية على النحو التالي:

- الفرد الواحد: 325 جنيهًا شهريًا.

- بطاقة تضم فردين: 650 جنيهًا شهريًا.

- بطاقة تضم 3 أفراد: 975 جنيهًا شهريًا.

- بطاقة تضم 4 أفراد: 1300 جنيه شهريًا.

- بطاقة تضم 5 أفراد: 1625 جنيهًا شهريًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام حسابات افتراضية مبنية على قيمة الدعم المتداولة، وليست مخصصات رسمية أقرتها الحكومة حتى الآن.

كما أن توزيع المبلغ المقترح بين دعم الخبز والسلع التموينية يعني أن إجمالي القيمة لا يمثل بالضرورة رصيدًا كاملًا لشراء السلع الغذائية، إذ يتضمن التصور جزءًا مخصصًا لدعم الخبز.

الحكومة تحسم موقفها.. هل سيتم تخفيض الدعم التمويني؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم لا يستهدف خفض قيمة المخصصات أو تقليص أعداد المستفيدين، وإنما تحسين كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة والكفاءة في توزيع الموارد، مع منح الأسر حرية أوسع في اختيار احتياجاتها الأساسية.

كما تبرز أهمية مراعاة المتغيرات السعرية ومعدلات التضخم عند تحديد قيمة الدعم، بما يحافظ على القوة الشرائية للمخصصات التي يحصل عليها المواطنون.

ومن جانبه، أوضح وزير التموين أن تطوير المنظومة يستهدف معالجة أوجه القصور المرتبطة بمحدودية الاختيارات والهدر والتسرب في النظام الحالي، وتحسين آليات توجيه الدعم.

ماذا سيشتري المواطن بـ325 جنيهًا على بطاقة التموين؟

من أبرز التغييرات المستهدفة في منظومة الدعم النقدي السلعي توسيع دائرة الاختيارات أمام المواطنين، بدلًا من التقيد بحصص ثابتة من عدد محدود من المنتجات التموينية.

وتتضمن التصورات المطروحة إتاحة مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، بما يسمح لكل أسرة بتحديد أولوياتها وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.

وتشمل قائمة السلع المطروحة:

- الزيت والسكر والمكرونة.

- الأرز والحبوب.

- اللحوم والدواجن.

- اللبن والبيض.

- العدس والفول.

- الشاي وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية.

ومن المنتظر أن تحدد القواعد التنفيذية للمنظومة قائمة السلع المعتمدة وآليات الصرف والشراء من المنافذ التموينية، قبل بدء التطبيق التجريبي.

وبذلك، يستهدف النظام الجديد منح المواطن مرونة أكبر في اختيار المنتجات التي يحتاج إليها، بدلًا من الحصول على كميات محددة من أصناف قد لا تتناسب مع احتياجات أسرته.

مصير رغيف العيش المدعم.. هل يستمر صرف 5 أرغفة يوميًا؟

يمثل رغيف الخبز المدعم أحد أبرز الملفات التي ينتظر المواطنون حسمها مع الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي السلعي، خاصة أن ملايين الأسر تعتمد عليه بصورة يومية.

وتشير التصورات المتداولة إلى إمكانية تخصيص جزء من قيمة الدعم الجديدة للخبز، إلى جانب الجزء المخصص للسلع التموينية، بما يسمح بإدراج دعم الخبز ضمن حسابات المنظومة المطورة.

لكن حتى الآن، لم يصدر إعلان تنفيذي نهائي يحدد بصورة قاطعة آلية استمرار صرف الخبز المدعم، أو ما إذا كانت حصة الخمسة أرغفة يوميًا للفرد ستستمر بالقواعد الحالية، أم ستتم إعادة تنظيم طريقة احتساب قيمتها ضمن المنظومة الجديدة.

ووفقًا للبيانات المعلنة من وزارة التموين، يستفيد نحو 64.5 مليون مواطن من منظومة الخبز المدعم، ويحصل الفرد على 5 أرغفة يوميًا.

وتتمثل أبرز التساؤلات التي تنتظر إجابة رسمية في مدى استمرار الحصول على الرغيف بالسعر المدعم، وكيفية احتساب قيمة الخبز ضمن المخصصات الجديدة، وما إذا كان دعم الخبز سيظل منفصلًا عن رصيد السلع التموينية أم سيتم دمجهما في آلية واحدة.

178 مليار جنيه للدعم التمويني في موازنة 2026/2027

تعكس مخصصات الموازنة العامة حجم الدعم الذي توجهه الدولة إلى منظومة التموين، خاصة مع الاستعداد لتطوير آليات تقديم المساعدات الغذائية للمواطنين.

ووفقًا للبيانات التي استعرضتها وزارة التموين، تبلغ مخصصات الدعم التمويني في موازنة العام المالي 2026/2027 نحو 178 مليار جنيه، موزعة كالتالي:

- 142 مليار جنيه لدعم الخبز.

- 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

وتوضح هذه الأرقام أن دعم الخبز يستحوذ على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم التمويني، وهو ما يفسر أهمية حسم آلية التعامل مع رغيف العيش قبل تعميم المنظومة الجديدة.

موعد تطبيق الدعم النقدي السلعي في مصر.. البحيرة البداية

تستعد وزارة التموين لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي السلعي بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 1 يناير 2027، وفقًا لما أعلنه وزير التموين خلال اجتماع رئيس الوزراء يوم 4 نوفمبر 2026.

وتمثل المحافظة نقطة البداية لاختبار آليات تنفيذ المنظومة الجديدة على أرض الواقع، والوقوف على مدى كفاءة إجراءات الصرف والشراء، ومدى جاهزية المنافذ التموينية للتعامل مع النظام المقترح.

ومن المنتظر أن تساعد نتائج التجربة في تقييم آليات التنفيذ وتحديد مدى إمكانية التوسع في محافظات أخرى، وفقًا لما تقرره الحكومة بعد تقييم المرحلة التجريبية.

هل يحصل المواطن على فلوس نقدية في يده؟

رغم استخدام مصطلح الدعم النقدي، فإن المنظومة المطروحة لا تعني بالضرورة حصول المواطن على أموال نقدية حرة يستطيع سحبها أو إنفاقها في أي أغراض.

فالتوجه المعلن يتعلق بالدعم النقدي السلعي، الذي يمنح المستفيد قيمة مخصصة لشراء احتياجاته الغذائية من السلع المتاحة ضمن المنظومة، بما يوسع حرية الاختيار بدلًا من فرض حصص ثابتة من المنتجات.

وبالتالي، فإن التحول المرتقب يتعلق أساسًا بتغيير آلية تقديم الدعم التمويني، وليس إلغاء الدعم أو تحويله بالضرورة إلى أموال نقدية متاحة للاستخدام دون قيود.

ومع اقتراب موعد التجربة في يناير 2027، تظل قيمة الدعم النهائية، ومخصصات الفرد، وآلية احتساب الخبز، وقائمة السلع المتاحة، أبرز التفاصيل التي ينتظر ملايين المواطنين إعلانها رسميًا، لحسم السؤال الأهم: كم جنيهًا ستحصل عليه كل بطاقة تموين في النظام الجديد؟