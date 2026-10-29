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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير التموين يبحث مع وزيرة الزراعة الروسية تعزيز إمدادات القمح والأمن الغذائي

وزير التموين
وزير التموين
أ ش أ

 عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً مع أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، لبحث مستجدات التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والإمدادات الغذائية، ومتابعة الملفات التي تناولتها المباحثات السابقة بين الجانبين في مدينة سوتشي خلال مايو الماضي.

يأتي ذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026 بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن أعمال القمة الروسية–الأفريقية الثالثة.

واستعرض الجانبان تطورات التعاون التجاري بين البلدين، والعلاقات المشتركة في مجال الحبوب، في ضوء أهمية روسيا شريكًا رئيسيًا لمصر في تأمين إمدادات القمح. كما بحثا سبل تعزيز استقرار تدفقات الحبوب والإمدادات الغذائية، بما يدعم أمن الإمدادات ويلبي احتياجات السوق المصرية.

وتناولت المباحثات فرص مواصلة التعاون في مجالات تخزين الحبوب وتداولها، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد، إلى جانب تبادل الخبرات في التتبع الرقمي وتنظيم تجارة السلع الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على مواصلة التنسيق المصري–الروسي في ملفات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب، والبناء على نتائج المباحثات السابقة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم استقرار أسواق الغذاء وسلاسل الإمداد.

وزير التموين الاتحاد الروسي مستجدات الأمن الغذائي

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