طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟

وجهت طالبة بكلية طب أسنان، حديثها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلة:" عندنا مشكلة إنه مفيش تكليف وأعداد الطلاب في تزايد وإحنا مش عارفين نعمل إيه وقلقانين من المستقبل".

ورد مصطفى مدبولي في لقاء بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :" لما أدخل مستشفى ألاقي 20 و 25 طبيب أسنان قاعدين على كرسي واحد.. هل ده صح وهل الدولة محتاجة تقوم بتكليف كل خريجي كليات القطاع الطبي؟.. لازم يكون طموحنا إزاي أتفوق في عملي مش الحصول على التكليف فقط".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تطويرا نوعيا في كليات التمريض على مستوى الجمهورية وكانت الشكوى في فترات سابقة تواجد أطباء على مستوى عالي ولكن هناك معاناة في التمريض .



وقال مدبولي ، :"الدولة تركز على تحسين جودة التعليم وأصبحنا نربط التمريض بالتدريب العملي ".