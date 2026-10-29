قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن
ملل.. رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت
أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة
القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة
فوز لا يخفي الأزمات.. الأهلي يتجاوز مودرن سبورت بهدف الساعي وشوبير ينقذ عموتة
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟

طالبة بطب أسنان
طالبة بطب أسنان
هاني حسين

وجهت طالبة بكلية طب أسنان، حديثها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلة:" عندنا مشكلة إنه مفيش تكليف وأعداد الطلاب في تزايد وإحنا مش عارفين نعمل إيه وقلقانين من المستقبل".

ورد مصطفى مدبولي في لقاء  بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :" لما أدخل مستشفى ألاقي 20 و 25 طبيب أسنان قاعدين على كرسي واحد.. هل ده صح وهل الدولة محتاجة تقوم بتكليف كل خريجي كليات القطاع الطبي؟.. لازم يكون طموحنا إزاي أتفوق في عملي مش الحصول على التكليف فقط".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تطويرا نوعيا في كليات التمريض على مستوى الجمهورية وكانت الشكوى في فترات سابقة تواجد أطباء على مستوى عالي ولكن هناك معاناة في التمريض .


وقال مدبولي ، :"الدولة تركز على تحسين جودة التعليم وأصبحنا نربط التمريض بالتدريب العملي ".

الحكومة مدبولي التكليف مصر الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيسة المفوضية الأوروبية: هدفنا الارتقاء بالعلاقات مع كندا "إلى أعلى مستوى ممكن"

قمر صناعي في المدار

القمر النووي الروسي.. تقرير: روسيا والصين تطوران أسلحة لتعطيل أقمار أمريكا

السفير الصيني بالقاهرة

السفير الصيني بالقاهرة: نعمل مع مصر لبناء مجتمع المستقبل المشترك

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد