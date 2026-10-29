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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: منتدى مصر 2026 استهدف فتح حوار مع الشباب حول تحديات الدولة ومستقبل التنمية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنتدى المصري 2026 استهدف فتح مساحة للحوار والنقاش حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتعزيز وعي المواطنين، خاصة الشباب، بمراحل تطور البلاد منذ عام 2014 وما تحقق خلالها من إنجازات.

إتاحة الفرصة أمام المواطنين والشباب

وقال مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، إن المنتدى الذي اختُتمت فعالياته قبل أيام جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين والشباب لفهم طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، والتعرف على ما تحقق منذ انطلاق مسيرة البناء والتنمية، وما ينتظر مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعى من خلال هذه المناقشات إلى توضيح حجم الجهود المبذولة، والوقوف على التحديات الداخلية والخارجية التي لا تزال تواجه البلاد، بما يساعد على تكوين رؤية أكثر وعيًا وواقعية بشأن مستقبل التنمية.

توفير مستوى معيشة أفضل

وأوضح أن من الطبيعي أن يتطلع المواطن إلى تحسن أوضاعه الاقتصادية، وأن يطمح إلى توفير مستوى معيشة أفضل لأبنائه، مؤكدًا أن هذا حق مشروع لكل مواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها المجتمع.

وأشار مدبولي إلى أن التجربة الاقتصادية والإصلاحات التي شهدتها مصر صاحبتها تحديات وضغوط، لافتًا إلى أهمية أن يتزامن تطلع المواطنين إلى تحسن أوضاعهم مع فهم طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد وحجم العمل المطلوب لاستكمال مسيرة التنمية.

التواصل المباشر مع الشباب

وأكد أن التواصل المباشر مع الشباب يمثل وسيلة مهمة لشرح ما جرى خلال السنوات الماضية، وتوضيح ما تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الوعي والمسؤولية المشتركة تجاه مستقبل الوطن.

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