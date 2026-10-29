بيسان إسماعيل تكشف لصدى البلد كواليس أغنية عالعين.. فيديو

أعربت الفنانة السورية بيسان إسماعيل عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في مصر خلال مهرجان «the best »، مؤكدة اعتزازها بهذا التكريم الذي يحمل لها مكانة خاصة، نظرًا لمحبتها الكبيرة لمصر والشعب المصري، وتقديرها لمكانة مصر الفنية والثقافية باعتبارها واحدة من أهم عواصم الفن في العالم العربي.

وقالت بيسان إسماعيل، في لقاء خاص لموقع صدي البلد الإخباري، إنها سعيدة للغاية بتكريمها في مصر، مشيرة إلى أن مصر بلد الفن، وأنها تحبها كثيرًا وتكن للشعب المصري كل المحبة والتقدير، وهو ما يجعل تكريمها على أرضها تجربة مميزة بالنسبة لها.

بيسان إسماعيل تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة «عالعين»

وتحدثت بيسان إسماعيل عن أحدث أعمالها الغنائية، أغنية «عالعين»، موضحة أن حماسها لتقديم الأغنية جاء بسبب طبيعتها المبهجة وأجوائها الصيفية، حيث رغبت في تقديم عمل مختلف يحمل حالة من السعادة والبهجة، ويمنح الجمهور أجواء مليئة بالحيوية والطاقة الإيجابية.

وأشارت بيسان إسماعيل إلى أنها بعد تقديم أغنية «ألوم»، التي اتسمت بالطابع الدرامي، شعرت برغبتها في تقديم لون غنائي مختلف، من خلال أغنية صيفية مبهجة تبتعد عن الأجواء الحزينة، وتمنح المستمعين تجربة موسيقية أكثر خفة وانطلاقًا.

وأكدت أن هذا الاختلاف بين الأغنيتين كان من أبرز الأسباب التي شجعتها على تقديم «عالعين»، إذ رغبت في التجديد وتقديم عمل يتناسب مع الأجواء الصيفية، ويعكس جانبًا مختلفًا من اختياراتها الفنية.

وأضافت أن التنوع في الأعمال الغنائية يمنح الفنان فرصة لتقديم أكثر من حالة للجمهور، موضحة أنها تحب أن تتنقل بين الأغاني الدرامية والأعمال المبهجة، بما يسمح لها بالتعبير عن مشاعر وأجواء مختلفة، ويمنح جمهورها فرصة للاستمتاع بألوان موسيقية متعددة.

بعد «ألوم» الدرامية.. بيسان إسماعيل تختار البهجة في «عالعين»

وتأتي أغنية «عالعين» بعد أغنية «ألوم»، التي قدمت من خلالها بيسان إسماعيل لونًا غنائيًا دراميًا يعتمد على الإحساس والمشاعر، لتختار في عملها الجديد الاتجاه إلى الأجواء الصيفية المبهجة.

وأوضحت أن رغبتها في تقديم أغنية مختلفة كانت وراء حماسها للعمل الجديد، إذ فضلت الابتعاد عن الطابع الدرامي الذي قدمته في «ألوم»، والتوجه إلى أغنية تحمل طاقة إيجابية وتناسب الأجواء الصيفية.

ويعكس هذا الاختيار حرص بيسان إسماعيل على التنوع في مسيرتها الغنائية، وعدم الاكتفاء بتقديم لون موسيقي واحد، خاصة أن اختلاف طبيعة الأغاني يمنحها مساحة أكبر للتجديد والتواصل مع شرائح متنوعة من الجمهور.

كما تسعى الفنانة السورية من خلال أعمالها إلى تقديم تجارب غنائية مختلفة، تجمع بين الأغاني التي تعتمد على الإحساس الدرامي وتلك التي تحمل أجواء مبهجة، بما يتيح لها استكشاف مساحات فنية متعددة.

بيسان إسماعيل تحسم موقفها من دخول عالم التمثيل

وعن إمكانية دخولها مجال التمثيل خلال الفترة المقبلة، أكدت بيسان إسماعيل أنها مستعدة لخوض التجربة إذا عُرض عليها عمل فني مناسب يجذبها، موضحة أن موافقتها ترتبط بطبيعة الموضوع والشخصية التي ستقدمها.

وأشارت إلى أنها لا تمانع الاتجاه إلى التمثيل، لكنها تفضل أن تكون هذه الخطوة قائمة على اقتناعها بالعمل، وأن تجد شخصية تشعر بأنها قادرة على تقديمها بصورة مناسبة وتضيف إلى تجربتها الفنية.

وأضافت أن إعجابها بالموضوع وانجذابها إلى الشخصية المطروحة عليها يمثلان عاملين أساسيين في اتخاذ قرارها، وهو ما يجعلها منفتحة على خوض تجربة جديدة إذا وجدت الدور الذي يتناسب مع طموحاتها.

ويفتح حديث بيسان إسماعيل الباب أمام احتمالية ظهورها في أعمال تمثيلية مستقبلًا إلى جانب نشاطها في مجال الغناء، خاصة أنها لم تستبعد خوض التجربة، بل أكدت استعدادها لها حال توافر العمل المناسب.

بيسان إسماعيل تتحدث عن علاقتها بهنا الزاهد وفيديوهات «تيك توك»

وتطرقت بيسان اسماعيل إلى فيديوهات «تيك توك» التي جمعتها بالفنانة المصرية هنا الزاهد، والتي لاقت إعجابًا وتفاعلًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي حققتها هذه المقاطع.

وأكدت بيسان إسماعيل أن علاقتها بهنا الزاهد تقوم على الصداقة والأخوة والمحبة، موضحة أن العلاقة بينهما أصبحت علاقة ودية تجمعهما مشاعر الصداقة، وهو ما انعكس على الفيديوهات التي ظهرتا فيها معًا.

وأعربت عن سعادتها بإعجاب الجمهور بالمقاطع التي جمعتهما، مشيرة إلى أن تفاعل المتابعين مع هذه الفيديوهات أسعدها، خاصة أن العلاقة بينهما تتسم بالعفوية والقرب.

وأضافت أن الفيديوهات جاءت في إطار العلاقة التي تجمعهما، وأن ما بينهما أصبح يتجاوز مجرد الظهور المشترك على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجمعهما صداقة وأخوة، وهو ما جعل هذه المقاطع تحظى باهتمام المتابعين.

ويؤكد هذا التفاعل أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز التواصل بين الفنانين والجمهور، إذ أصبحت هذه المنصات مساحة لتقديم محتوى مختلف عن الأعمال الفنية التقليدية، وإظهار جوانب من العلاقات الإنسانية التي تجمع النجوم خارج إطار العمل.

بيسان إسماعيل: أحب مصر والشعب المصري

وفي حديثها عن مصر، أكدت بيسان إسماعيل حبها الكبير للبلاد والشعب المصري، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لديها، وأنها تشعر بالسعادة بوجودها فيها.

وأوضحت أن مصر بالنسبة لها بلد الفن، لما تمتلكه من تاريخ فني عريق ومكانة بارزة في صناعة الموسيقى والدراما والسينما العربية، مؤكدة تقديرها للشعب المصري ومحبتها له.

وأضافت أن تكريمها في مصر خلال مهرجان «the best » يمثل مناسبة سعيدة بالنسبة لها، خاصة أن التكريم يأتي في بلد تحبه وتعتز بجمهوره، وهو ما يمنح التجربة قيمة معنوية خاصة.

ويأتي حديث بيسان إسماعيل عن محبتها لمصر ليعكس ارتباطها بالجمهور المصري، الذي يتابع أعمالها الفنية ومحتواها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تواصل فيه الفنانة السورية نشاطها الغنائي وتقديم أعمال متنوعة.

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