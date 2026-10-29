ضمن الموجة الـ30.. إزالة 44 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز قنا

‏تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قنا، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، من إزالة 44 حالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة، ضمن الموجة الـ30 للإزالات، لفرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

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‏وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الحملة أسفرت أعمالها بقرية المحروسة عن تنفيذ 18 حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 4275 مترا.

وأضاف أنور، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدى على أرض زراعية ملكية خاصة بمساحة 5 قراريط و10 أسهم، فضلاً عن تنفيذ حالتين تمهيدا للاسترداد وفقا لقانون رقم 168 بإجمالي مساحة 460 مترا.

استمرار حملات الإزالة



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‏وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن الحملة بقرية دندرة أسفرت عن تنفيذ 21 حالة إزالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 3130 مترا، مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية للتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



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‏وجاءت أعمال الحملة، بمتابعة طلعت عبد الشافي، نائب رئيس المركز، ورمضان سالم، رئيس قرية المحروسة، وحشمت بركات، رئيس الوحدة المحلية لقرية دندرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

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