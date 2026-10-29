بمساحة 18 ألف متر.. افتتاح ساحة المستشفيات بجامعة قنا

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ساحة المستشفيات الجامعية، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 18 ألف متر مربع، لتوفير أماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، وتنظيم حركة السيارات والمترددين على المستشفيات، إلى جانب إضفاء مظهر حضاري وجمالي على أحد المداخل المهمة لمدينة قنا، وذلك في إطار الدور المجتمعي والوطني الذي تضطلع به الجامعة لخدمة أبناء الإقليم، في خطوة جديدة تعكس حرص الجامعة على تطوير منشآتها الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وطروب طلبة، أمين عام الجامعة، وعبد الرازق حسين، أمين الجامعة المساعد، وعلي موسى، أمين الجامعة المساعد، إلى جانب عمداء الكليات ولفيف من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.





وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن إنشاء ساحة المستشفيات الجامعية يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التطوير الحقيقي لا يقتصر على المنشآت الطبية والتجهيزات العلاجية، بل يشمل أيضًا تهيئة البيئة المحيطة بالمستشفيات بما يضمن راحة المرضى وذويهم، ويسهم في تنظيم حركة المترددين وتيسير الوصول إلى الخدمات الصحية.

منظومة الرعاية الصحية

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن توفير أماكن انتظار مناسبة يمثل جانبًا مهمًا من منظومة الرعاية الصحية، لما له من أثر مباشر في تخفيف المعاناة عن المرضى ومرافقيهم، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتنظيم حركة الدخول والخروج، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تنفيذ مشروعات ذات مردود ملموس يشعر به المواطن، ويعكس اهتمامها باحتياجات المجتمع وتطلعاته.



ووجّه عكاوى، الشكر إلى مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، والإدارة الهندسية، وإدارة الصيانة، وجميع من شاركوا في تنفيذ المشروع، مثمنًا جهودهم وتعاونهم وما قدموه من عمل لإنجاز هذه الإضافة المهمة، التي تجسد تكامل الجهود بين قطاعات الجامعة المختلفة، وحرصها على توظيف إمكاناتها وخبراتها في خدمة المواطنين.

إضافة حضارية

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن الساحة لا تقتصر أهميتها على توفير أماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، وإنما تمثل أيضًا إضافة حضارية وجمالية لمدخل مدينة قنا، نظرًا لموقعها المتميز المطل على طريق قنا–سفاجا السياحي، بما يعزز الصورة البصرية للمنطقة ويؤكد امتداد دور الجامعة إلى تطوير البيئة المحيطة بها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والمجتمعية.

وتخلل الحفل كلمات للدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب، وطروب طلبة، أمين عام الجامعة، والمهندس محمد كامل، مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور محمد مهدي، مدير عام الشئون الإدارية، تناولت أهمية المشروع ودوره في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية، ودعم جهود التطوير ورفع كفاءة المنشآت، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية لتنفيذ مشروعات الجامعة الخدمية، وتولى الدكتور محمد عطية الرزيقي تقديم الحفل وتلاوة آيات من القرآن الكريم.

كما شهدت الاحتفالية فقرات فنية قدمها فريق كورال الجامعة، تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية التي أضفت أجواءً احتفالية على المناسبة.

المساحة الإجمالية للساحة

وتبلغ المساحة الإجمالية للساحة نحو 18 ألف متر مربع، موزعة على جزأين، الأول بالجهة اليمنى أمام المستشفى، بمساحة تبلغ نحو 8 آلاف متر مربع، والثاني بالجهة الشمالية المجاورة لمستشفى الأورام، بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع. وتتضمن الأعمال إنشاء وتجهيز 12 برجولة مخصصة لانتظار المواطنين، إلى جانب تجهيز ثلاث بوابات حديدية، بواقع بوابتين للدخول وبوابة للخروج، بما يسهم في تنظيم حركة السيارات والمترددين وتحسين إدارة الحركة داخل الموقع.

ويأتي افتتاح ساحة المستشفيات الجامعية امتدادًا لجهود جامعة قنا في تطوير منشآتها ورفع كفاءة مواقعها الخدمية، بما يدعم المنظومة الصحية، ويوفر بيئة أكثر تنظيمًا وملاءمة للمرضى ومرافقيهم، ويعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع والحفاظ على البيئة وتنميتها، وتقديم خدمات تليق بأبناء قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

