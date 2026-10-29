الصحة العالمية : تسجيل 1677وفاة و7395 إصابة جراء التصعيد العسكري في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل 1,677 وفاة و7,395 إصابات في اليمن جراء التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والفصائل اليمنية منذ أغسطس وحتى الآن ، محذرة من تفاقم الأزمة الصحية بعدما تضاعفت حالات الكوليرا 3 مرات خلال 3 أسابيع.

وكان ممثل المنظمة في اليمن سيد جعفر حسين في وقت سابق ، قد قال إن الوضع "يتطور إلى حالة طوارئ معقدة" مع تزايد الاحتياجات الصحية والضغط على الموارد.

وأوضحت المنظمة أن احتياجاتها التمويلية الفورية ارتفعت من 9 ملايين دولار إلى 31 مليوناً، في حين لم تتلقَّ سوى 2.1 مليون دولار.

وبحسب المنظمة، فقد سُجل منذ بداية 2026 أكثر من 22 ألف حالة اشتباه بالحصبة و128 وفاة، مع انتشار المرض بين الأطفال النازحين غير المطعمين، بالتزامن مع ارتفاع حالات حمى الضنك والملاريا وتزايد سوء التغذية الحاد بشقيه الشديد والمتوسط بين الأطفال النازحين.

وأضافت أن الكوليرا انتشرت أيضاً داخل مخيمات النازحين، فيما تحتاج إلى 700 ألف دولار إضافية للاستجابة للاجئين في جيبوتي، لم تتلقَّ منها سوى 150 ألفاً.