جمال الدين يبحث تطورات الأوضاع في اليمن مع وفد وزارة الشؤون القانونية

استقبل الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر المجلس، مشدل محمد عمر أحمد، وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لجمهورية اليمن، والوفد المرافق له، الذي ضم نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، وذلك بحضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وعلاء شلبي، عضو المجلس، وأحمد عبد الجيد من الأمانة الفنية للمجلس.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها الإنسانية والحقوقية، والجهود الرامية إلى إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، فضلًا عن سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد اللقاء أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي السياسية الهادفة إلى إنهاء الأزمة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية للشعب اليمني، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.