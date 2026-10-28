هل يجوز تأخير الصلاة للانشغال بإنقاذ نفس من الموت؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد المتابعين حول “هل يجوز تأخير الصلاة للانشغال بإنقاذ نفس من الموت؟”.

هل يجوز تأخير الصلاة للانشغال بإنقاذ نفس من الموت؟

وأكدت دار الإفتاء، في فتوى عبر فيسبوك، أنه يجوز للمكلَّف في حال انشغاله بمواجهة الكوارث، كالزلازل والحرائق والفيضانات، وما تقتضيه من إنقاذ الأنفس، وإغاثة المتضررين، وإطفاء الحرائق، أن يؤخِّر الصلاة عن أول وقتها، ويؤديها في أي جزء من وقتها المحدد لها شرعًا.

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه إذا اقتضى ذلك قيامه بواجب متعيَّن لا يسعه تأخيره، فإن تعذَّر عليه أداء الصلاة في أي جزء من وقتها المحدد، وكانت الصلاة مما يُشرع فيه الجمع، جاز للمكلف الجمع بين الصلاتين، تقديمًا أو تأخيرًا، بحسب ما تقتضيه حاله.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا تعذَّر الجمع، أو كانت الصلاة مما لا يُشرع فيه الجمع، واستمر العذر حتى خرج الوقت بالكلية، جاز له تأخير الصلاة عن وقتها، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج، ثم يُصلِّيها بعد زوال العذر.