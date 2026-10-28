تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب في الدوري.. شيكو بانزا يقود الهجوم

أعلن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في إطار سعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفهما في جدول ترتيب المسابقة.

ويدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا، مقابل تلقيه هزيمة واحدة.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد عبد الرحيم «إيشو».

خط الهجوم: عدي الدباغ، أحمد شريف، شيكو بانزا.

ويعتمد الزمالك في الخط الأمامي على شيكو بانزا إلى جانب عدي الدباغ وأحمد شريف، في محاولة لتعزيز الفاعلية الهجومية خلال مواجهة المقاولون العرب.