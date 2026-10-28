ترامب: لم أقرر بعد التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لموقع «أكسيوس»، إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفًا أنه سينظر في الأمر.

وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية التي لم تسفر نتائجها الأولية عن حسم واضح للأغلبية البرلمانية لأي من المعسكرين المتنافسين، ما يفتح الباب أمام مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.



ويطرح خيار حكومة الوحدة الوطنية إمكانية جمع قوى سياسية متنافسة في ائتلاف واحد لتجاوز حالة الجمود، وسط نقاشات بشأن فرص التعاون بين معسكر نتنياهو ومنافسيه، وفي مقدمتهم غادي آيزنكوت.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن تشكيل حكومة وحدة قد يكون أحد الخيارات المطروحة لتجنب أزمة سياسية ممتدة، إلا أن نجاح هذا المسار يظل مرتبطًا بمواقف الأحزاب الإسرائيلية واستعدادها للتوصل إلى تفاهمات بشأن قيادة الحكومة وتوزيع المناصب.