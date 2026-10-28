وصول الرئيس السيسي إلى مقر فعاليات القمة "الروسية - الأفريقية" الثالثة

وصل الرئيس السيسي إلى مقر فعاليات القمة "الروسية - الأفريقية" الثالثة، للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي تُعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026، في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا ودول القارة الأفريقية اهتمامًا متزايدًا بتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز التنسيق في القضايا الدولية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأس وفد مصر في أعمال القمة، ومن المقرر أن يلقي كلمة مصر خلال الجلسة العامة، الخميس 29 أكتوبر، حيث تستعرض الرؤية المصرية بشأن تعزيز التعاون بين روسيا وإفريقيا، ودعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.

بحث ملفات التعاون المشترك

كما يعقد الرئيس عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب لقاءات مع عدد من القادة الأفارقة، لبحث ملفات التعاون المشترك والقضايا ذات الاهتمام المتبادل.