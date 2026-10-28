الاتفاق السعودي يعلن عدم خوض مباراة أربيل العراقي

كشفت إدارة نادي الاتفاق عن أنها تقدمت بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم لتأجيل مواجهة الفريق أمام فريق نادي أربيل العراقي الشقيق، المقررة ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، مستندةً إلى عدد من المبررات التي جرى توضيحها ضمن الطلب المقدم.

وتابع الاتفاق في بيان رسمي : وبالرغم من الجهود والمتابعات المستمرة التي قامت بها إدارة النادي وبدعم من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلا أن النادي قد تلقى ردًا يفيد بعدم الموافقة على التأجيل، والإبقاء على موعد المباراة المحدد مسبقًا.

وبناءً على ذلك، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، فإن إدارة نادي الاتفاق تؤكد تعذر تواجد بعثة الفريق في مدينة أربيل العراقية لخوض المباراة في موعدها المقرر، مجددةً تمسكها بطلب التأجيل، وداعية الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى إعادة النظر فيه، وفقًا للأنظمة والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.