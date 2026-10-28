السفير التركي بالقاهرة: مصر تقوم بالدور الأكبر في مساعدة سكان قطاع غزة

قال السفير التركي بالقاهرة صالح موتلو شن، اليوم الأربعاء إن دعم أنقرة للفلسطينيين في مصر هو أمر هام لنا لأن استمرار التواصل معهم هو مسؤولية أمام أنفسنا وشعبنا وواجب علينا.



وأضاف السفير التركي بالقاهرة خلال فعالية استضاف خلالها عدد من سكان غزة من ضحايا الإبادة الجماعية، أن ارتباطه بالقضية الفلسطينية يعود إلى 18 عاما ماضية من خلال عمله الدبلوماسي، مؤكدا أنه يعمل من أجلها وهو أمر ينبثق من توجيهات الدولة والشعب التركي الذي يهتم بالشعب الفلسطيني وقضيته.



وأوضح موتلو شن قائلا إن تركيا عازمة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني ودعم كل الدول المساندة له مثل إسبانيا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية وهذا واجبنا.

‎وأشار السفير التركي إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية يقف أمام آلة الحرب الإسرائيلية ويحملون شرف الأمة.



وأكد السفير التركي بالقاهرة أن مصر تقوم بالدور الأكبر في مساعدة سكان قطاع غزة، وتعالج أكثر من 152 ألف فلسطيني، مشيرا إلى أن الشعب المصري فتح بيوته لأهل غزة.