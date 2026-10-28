ذئاب الجبل الأخطر.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع المقاولون العرب في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول خطورة أكبر من جانب المقاولون العرب، الذي هدد مرمى الزمالك في أكثر من مناسبة، وسط تألق لافت من المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأبيض، الذي أنقذ مرماه من هدف محقق بعدما أبعد كرة من على خط المرمى، قبل أن يتصدى لمحاولة خطيرة أخرى.

في المقابل، حاول الزمالك الوصول إلى مرمى المقاولون العرب وافتتاح التسجيل، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص التي أتيحت له خلال النصف الأول من اللقاء.

ويسعى الفريقان إلى استغلال الشوط الثاني لحسم المواجهة وتحقيق الفوز، في ظل رغبة الزمالك في مواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة بجدول الدوري، ومحاولة المقاولون العرب الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض.