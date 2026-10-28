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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابات بين المدنيين وأضرار مادية إثر استهداف الحوثي مطار عدن بصاروخين باليستيين

مطار عدن الدولي
مطار عدن الدولي
إلهام عبد العزيز

قالت وزارة النقل اليمنية ، أن استمرار قصف الحوثي لمطار عدن الدولي يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، وأن حماية أرواح المسافرين وضمان أمن وسلامة الطيران المدني مسؤولية لا تحتمل التأجيل أو التهاون.

قصف مطار عدن

وأضافت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه: "أن الميليشيات قصفت المطار مرتين، اليوم الأربعاء، بعدد من الصواريخ الباليستية، الأولى عند الساعة الواحدة ظهراً، والثانية عند الساعة الثالثة عصراً، في إطار تصعيدها الذي يهدد سلامة الملاحة الجوية وحياة المدنيين"..معبرة عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لهذه الإعتداءات الإرهابية التي إرتفعت إلى ستة إعتداءات خلال أيام.

وأكدت الوزارة أن تكرار استهداف المطار الذي يعد منشآة مدنية حيوية هامة يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين، ويعرض حركة الطيران المدني لمخاطر جسيمة..مشيرة إلى تداعيات هذه الإعتداءات الخطيرة على تنقل المواطنين والجهود الإنسانية والإغاثية وأن استمرار الهجمات يثير مخاوف جدية بشأن سلامة العمليات الجوية، ويضع حياة المدنيين أمام مخاطر لا يمكن التساهل معها.

وحملت الوزارة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها..داعية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي، إلى إدانة هذه الهجمات والتحرك العاجل لوقفها، واتخاذ موقف واضح وحازم يضمن حماية المطارات والمنشآت المدنية، ويصون سلامة الطيران المدني وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

اليمن الحوثي مطار عدن

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