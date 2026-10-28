أول تعليق من ترامب على انتخابات إسرائيل: نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو نجا من هزيمة ساحقة في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت أمس بفضل دعم ساكن البيت الأبيض له قبل الانتخابات.

تعليق ترامب على انتخابات إسرائيل

وسُئل الرئيس الأمريكي عن الانتخابات الإسرائيلية ردًا على مزاعم بأن "استطلاعات الرأي أظهرت خسارة نتنياهو"، فأجاب بأن "التأييد ساعده كثيرًا".

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية: "عندما نُشر التأييد، ساعده كثيرًا لكن في الحقيقة، سمعت أنه حقق أداءً جيدًا. ربما هو متقدم أو متعادل. سنرى ما سيحدث"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

ونشر الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال" اقتباسًا يقول فيه: "عندما أيد ترامب نتنياهو، انقلبت الأمور رأسًا على عقب. الآن، بدلًا من هزيمة ساحقة، يبدو أن المنافسة متقاربة، لكنها انقلبت في اللحظة الأخيرة - وربما حتى فوز لنتنياهو. كل هذا حدث بعد أن أعرب الرئيس ترامب عن دعمه لنتنياهو".