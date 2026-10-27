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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وكيل القائمة المشتركة: «أسقطنا بنيامين نتنياهو».. والأصوات العربية حسمت معركة الحكم في إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
القسم الخارجي


أثارت تصريحات منسوبة إلى وكيل القائمة المشتركة في إسرائيل، أمجد شبيطة، قال فيها «أسقطنا بنيامين نتنياهو»، اهتمامًا بالتزامن مع انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر 2026، وسط منافسة سياسية محتدمة واحتمالات بأن تلعب الأحزاب العربية دورًا مؤثرًا في تحديد هوية الحكومة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تحركات القائمة المشتركة لمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من البقاء في السلطة، في ظل تقارب المعسكرات السياسية وعدم وضوح قدرة أي منها على حصد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وكان أحمد الطيبي، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، قد أكد في مقابلة مع وكالة الأناضول أن قائمته تمثل عاملًا حاسمًا في جهود إزاحة حكومة نتنياهو، مشيرًا إلى استعدادها للتعاون مع قوى المعارضة الإسرائيلية لدعم تشكيل حكومة بديلة، دون الانضمام إليها بالضرورة. 



وأوضح الطيبي أن موازين القوى بين المعسكرين المتنافسين لا تضمن حسم الانتخابات، لافتًا إلى أن المعارضة قد لا تتمكن من الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، حتى مع دعم القائمة العربية الموحدة، وهو ما يمنح القائمة المشتركة أهمية إضافية في حسابات تشكيل الحكومة.

وتضم القائمة المشتركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، وتسعى إلى توظيف ثقلها الانتخابي والبرلماني لمنع عودة نتنياهو وحلفائه، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقًا لتصريحات الطيبي، فإن دعم أي حكومة بديلة يرتبط بمطالب تتعلق بمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف سياسات هدم المنازل والتمييز، إلى جانب توفير أفق سياسي للقضية الفلسطينية. 
 

وكيل القائمة المشتركة في إسرائيل اسرائيل الانتخابات تل ابيب نتنياهو

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