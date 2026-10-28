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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى الفقي: إيران دولة عنكبوتية قادرة على الصمود رغم الضغوط

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
محمود زيدان

وصف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إيران بأنها دولة عنكبوتية شديدة التشابك والامتداد في علاقاتها ونفوذها، سواء في العالم العربي أو منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، معتبرًا أن هذا التشابك يمنحها قدرة على الصمود لفترات طويلة، حتى في ظل تعرضها للضغوط أو الانتكاسات.

وأوضح «الفقي»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، أن التحركات الأخيرة، سواء ما شهدته طهران أو الاتصالات السابقة مع المجموعة الأوروبية، تثير تساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات السياسية والأمنية المقبلة، ومدى قدرتها على تقليل الاعتماد على الدور الأمريكي في إدارة أزمات المنطقة.

وأضاف أن استمرار التوترات المرتبطة بإيران وحلفائها، وما تشهده الساحتان اللبنانية والسورية ومناطق أخرى من تطورات، يشير إلى أن الوصول إلى تسوية شاملة لا يزال يحتاج إلى وقت، في ظل وجود أطراف لا تزال تمثل تحديًا أمام التفاهمات الإقليمية.

وأشار إلى أن الهدف المطروح في المرحلة الحالية يتمثل في وقف العمليات العسكرية وإنهاء النزاعات المسلحة، لكنه استبعد أن يتحقق ذلك بصورة فورية، مؤكدًا أن الوصول إلى نتائج مستقرة سيستغرق وقتًا طويلًا.

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