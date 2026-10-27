مصطفى الفقي: مصر أكدت دائمًا أنها ستدافع عن أي دولة عربية تتعرض للعدوان

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن تحركات جماعة الحوثيين تتزايد يومًا بعد يوم، محذرًا من أن هذه التحركات تمس مفهوم وحدة العالم العربي والمشاعر المشتركة بين شعوبه، مشددًا على أهمية إدراك أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، إن الحوثيين في النهاية جزء من الشعب اليمني، شاء الآخرون أم أبوا، لكن عليهم أن يدركوا أنهم، شأنهم شأن جميع الأطراف، جزء من أمة عربية واحدة، مؤكدًا أن الصراع لا ينبغي أن يتحول إلى صراع عربي عربي.

وأضاف أن مصر أكدت دائمًا أنها ستدافع عن أي دولة عربية تتعرض للعدوان، لكنه أشار إلى أن ما لم يكن متوقعًا هو أن يأتي هذا العدوان من طرف عربي، بما يثير تساؤلات حول مستقبل التضامن العربي.

واستشهد الفقي بما حدث في الكويت عام 1990، عندما غزا الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الكويت، موضحًا أن الدول العربية تحركت ضد الغزو بدرجات متفاوتة، لكن لم يكن هناك ما يمكن أن يبرر الاعتداء على دولة عربية من دولة أخرى.