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لا يمثل أزمة.. ربيع ياسين: ما المشكلة في انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يمثل أزمة.. ربيع ياسين: ما المشكلة في انتقال حسام عبدالمجيد إلى الأهلي؟

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
حمزة شعيب

علق ربيع ياسين، نجم الكرة المصرية السابق، على الجدل المثار بشأن إمكانية انتقال حسام عبدالمجيد، مدافع الزمالك السابق والمحترف حاليًا في صفوف لودوجوريتس البلغاري، إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأمر لا يمثل أزمة في ظل عصر الاحتراف، وأن لكل لاعب الحق في تحديد وجهته المقبلة.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر»، المذاع عبر قناة الشمس الزرقاء، ويقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري: «ما المشكلة في انضمام حسام عبدالمجيد للأهلي؟ الأهلي لا يجبر أي لاعب على الانضمام لصفوفه».

ربيع ياسين يدافع عن حق الأهلي في ضم اللاعبين

وأوضح نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي يسعى دائمًا إلى تدعيم صفوفه بأفضل العناصر المتاحة، مشيرًا إلى أن اهتمام النادي بضم لاعب دولي مثل حسام عبدالمجيد يعد أمرًا طبيعيًا، حال توافق إمكاناته مع احتياجات الفريق الفنية.

وأضاف أن رغبة اللاعب تمثل عاملًا أساسيًا في تحديد مستقبله، مؤكدًا أن انتقال اللاعبين بين الأندية أصبح أمرًا معتادًا في ظل قواعد الاحتراف التي تمنح كل لاعب الحق في اختيار الفريق الذي يرغب في تمثيله، وفقًا للوائح المنظمة.

وأشار ياسين إلى أن عددًا من اللاعبين سبق لهم ارتداء قميص الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي بإرادتهم، مشددًا على أن هذه التحركات لا تستدعي إثارة كل هذا الجدل، في ظل طبيعة كرة القدم الحديثة.

ربيع ياسين يستشهد بانتقالات اللاعبين بين الأندية

وشدد نجم الكرة المصرية السابق على أن الأهلي لم يتعاقد مع اللاعبين الذين أشار إليهم مباشرة من الزمالك، وإنما انضم بعضهم إلى الفريق الأحمر بعد المرور بأندية أخرى أو من خلال صفقات انتقال حر، معتبرًا أن هذه التفاصيل تؤكد أهمية التعامل مع انتقالات اللاعبين بمنطق احترافي.

واستشهد ياسين بانتقالات أحمد عبدالقادر وناصر ماهر وأوباما إلى بيراميدز، متسائلًا عن أسباب عدم إثارة الجدل نفسه حول تحركاتهم بين الأندية، رغم أن انتقال اللاعبين أصبح جزءًا طبيعيًا من سوق الانتقالات.

واختتم ربيع ياسين تصريحاته بالتأكيد على أن التعاقد مع اللاعبين المميزين حق مشروع لجميع الأندية، وأن الأهلي لا يجبر أي لاعب على ارتداء قميصه، بل يظل القرار النهائي مرتبطًا برغبة اللاعب وموقف الأطراف المعنية بالصفقة.

حسام عبد المجيد الأهلي ربيع ياسين

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